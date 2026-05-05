Estudio: Costa Rica tiene condiciones para uso del biometano en camiones

Por revistaeyn.com
Costa Rica cuenta con condiciones favorables para avanzar en el uso del biometano en camiones de carga pesada, como también en su comercialización mediante estaciones de abastecimiento, concluyeron los estudios de viabilidad financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unión Europea mediante una cooperación técnica no reembolsable proveniente del Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático (FCC).
Desarrollados mediante una consultoría especializada, los estudios incluyeron la elaboración de una Hoja de Ruta Tecnológica (HRT) que posiciona al biometano -un gas renovable producido a partir del aprovechamiento de residuos orgánicos, agroindustriales y pecuarios mediante procesos que permiten transformarlos en una fuente limpia de energía- como una alternativa estratégica para un sector clave de la economía difícil de electrificar y altamente dependiente del diésel importado.
El análisis destaca que esta oportunidad se sustenta en la disponibilidad de biomasa residual, la existencia de tecnologías maduras a nivel internacional y patrones logísticos que permitirían concentrar una adopción temprana en corredores estratégicos, como las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica.
Así mismo, confirma que existen soluciones probadas para operar tanto flotas como estaciones de suministro basadas en Bio GNC, mediante esquemas viables como gasoductos virtuales y soluciones móviles de abastecimiento.
En el ámbito ambiental y social, los resultados muestran que sustituir diésel por biometano podría generar beneficios significativos, entre ellos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una mejor calidad del aire, y avances en economía circular mediante el aprovechamiento de residuos para producir energía limpia, contribuyendo a la descarbonización del sector transporte y fortaleciendo la seguridad energética.
La Hoja de Ruta Tecnológica 2025-2040 también plantea una visión estructurada para el despliegue progresivo del biometano, articulada en cuatro objetivos estratégicos y ocho ámbitos prioritarios que se traducen en 16 acciones concretas orientadas a habilitar producción, fortalecer el marco regulatorio, promover proyectos piloto, sincronizar infraestructura y demanda, y consolidar una gobernanza interinstitucional para el desarrollo del sector.