Cementos Progreso apuesta por la innovación para sus objetivos de sostenibilidad

Dentro de los pilares que sustentan esta estrategia, destacan especialmente la s inversiones en innovación, investigación, desarrollo y gestión, que crecieron un 12% en el último año. Este aumento significativo fortalece la capacidad de la empresa para mejorar continuamente sus productos y servicios, además de integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en sus operaciones.

La guatemalteca Cementos Progreso presentó su sexto Reporte de Sostenibilidad, reafirmando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y una visión de negocio. Esta publicación refleja los a vances concretos de la compañía en su Estrategia de Sostenibilidad, desarrollada desde 2015, orientada a crear valor económico, social y ambiental.

Asimismo, las inversiones en capacitación tuvieron un crecimiento del 14%, evidenciando el compromiso de la compañía por formar talento humano altamente preparado para afrontar los retos futuros.

Estos esfuerzos reflejan la convicción de Cementos Progreso de ser un "Proveedor Favorito" mediante la excelencia y modernización constante, posicionándose como una empresa que invierte en conocimiento e innovación para garantizar sostenibilidad y competitividad en un entorno dinámico.

“En Cementos Progreso creemos que los principios que nos han guiado durante 125 años siguen siendo esenciales para enfrentar los desafíos del presente. Por eso, elegimos volver a lo esencial: a nuestras raíces, a nuestros valores y a nuestra convicción de construir juntos el país donde todos queremos vivir”, comentó José Raúl González, CEO de Progreso.

El reporte completo está disponible para consulta pública y accesible también a través de "Clara", una embajadora de sostenibilidad con inteligencia artificial que facilita conocer en detalle estos logros.