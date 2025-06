Líder consciente: gestiona en el presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones

“La condición más importante es la humildad para escuchar, lo que algunos no se atreven porque emocionalizamos en demasía la opinión de un tercero”, profundiza el experto.

“ Un líder consciente es aquel que cuando voltea para atrás tiene gente que le sigue, que cree, que confía (...) Escucha la información: la que le gusta y la que no le gusta. Actúa en consecuencia de sus decisiones”, apunta Pizzolante Negrón. Así nace un estado de consciencia que hace al líder responsable . “Lo opuesto es un líder al que le sobra arrogancia o le falta humildad”, afirma el consultor.

Para Walmart, esto se traslada también a sus cadenas de suministro. “Permite atraer, desarrollar y retener talento para sustentar la promesa de valor y para impactar positivamente a las comunidades”, señala Marco Murillo, Gerente de Sostenibilidad Walmart México y Centroamérica.



Saida García rescata, también que, en la región, organizaciones del sector agroalimentario han logrado integrar la sostenibilidad en su ADN gracias al compromiso de su alta dirección. “Esto no sólo les ha permitido mejorar su impacto ambiental y social, sino también fortalecer su reputación y competitividad en mercados internacionales”.



Esta visión pone en el radar a la empresa con socios internacionales, amplía mercados y es coherente con los valores del negocio.

Para BAC, esta ruta les llevó a transformar su portafolio de crédito, dentro del segmento Banca Empresas, para financiar proyectos que generen impacto positivo. Por ejemplo, facilitan financiamiento para tecnología, energía y transporte más limpio, producción agrícola sostenible y movilidad sostenible.



¿Cómo se mide el impacto del liderazgo consciente? García enumeró indicadores: la retención de talento, la reputación de marca o el nivel de confianza de los grupos de interés. También es clave evaluar avances en áreas clave como emisiones, diversidad o transparencia. “Muchas empresas ya están empezando a integrar estos indicadores en sus cuadros de mando (...) Cuando eso ocurre, el impacto de un liderazgo consciente se vuelve tangible y medible”, agregó.



Para Jordi Alemany, autor del libro El efecto láser, la parte más difícil del liderazgo consciente es conseguir equilibrar economía y bienestar en organizaciones donde conviven cuatro generaciones. Anticipó que en 2030, en apenas cinco años, los millennials y las personas de Generación Z van a significar 75 % de la fuerza laboral. “¿Qué creen que va a pasar cuando los Gen Z sean la próxima o el próximo CEO?”, preguntó ante un auditorio en el campus de CATIE, en Costa Rica, en la charla “Liderazgo Multigeneracional: la magia de juntar ganas con canas”.



Alertó: “Si no tenemos inteligencia emocional, vamos a encontrar la discrepancia como un ataque personal. Si además, el que critica al que confronta no tiene la inteligencia emocional para articular el mensaje de una manera que no critique a la persona, sino a la idea. Ya tenemos el conflicto montado”.



¿Cómo se soluciona este problema? “Con inteligencia emocional, pensamiento crítico y, sobre todo, adaptabilidad o aprendizaje continuo, mentalidad de aprendiz”, dijo.



Advirtió que la alta gerencia no invierte tiempo en practicarla. “Esto debe iniciar en nosotros, no en los demás. Y empieza con el autoconocimiento y la autorregulación. Se trata de saber cuáles son tus vulnerabilidades, problemas y defectos. Luego, tratar demejorar los para convertirlos en herramientas y oportunidades”.