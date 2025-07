Progreso: en República Dominicana tenemos una fórmula ganadora

La adquisición del 100 % de las operaciones de Cemex en República Dominicana, con un enterprise value de US$950 millones, fue un paso relevante en la expansión de Cementos Progreso Holdings, que consolidaba así la regionalización de la compañía , ya presente en otros siete países: Guatemala, Panamá, Belice, Colombia, Honduras, Costa Rica y El Salvador.

“Es más importante el socio que el negocio”, es tal vez la frase que mejor define lo que ha sido la adquisición de la operación en República Dominicana, hoy el segundo mercado más importante para Cementos Progreso después de Guatemala.

República Dominicana “es una de las economías más dinámicas de la región. Con la calidad de socios y de colaboradores con la que hemos llegado al país, y gracias a una economía creciente, vamos a poder cumplir nuestra promesa: ser un factor positivo para atender no solo sus retos de infraestructura y de vivienda, sino también los desafíos del medio ambiente, sociales y económicos”, promete José Raúl González, CEO de la empresa.

En la alianza con la que llegaron al Caribe “Nosotros somos el socio conocedor de la industria, el socio cementero. Y tenemos unos socios que aportaron no solamente capital sino una red de conocimiento de República Dominicana como país, como sociedad”, completa Enrique García (EG), director de Progreso.

¿Cómo es su relación con los socios dominicanos con quienes impulsan ahora el mercado?

José Raúl González (JRG): Es una relación muy simple, todos somos socios, tenemos las mismas acciones, los mismos derechos y obligaciones. No hemos recurrido a transacciones muy sofisticadas en donde hay acciones tipo A, tipo B, tipo C, yo hago esto, tú no puedes hacer lo otro. Desde un principio nos vimos como iguales, cada uno podía aportar un conocimiento específico y traer a la mesa algo más valioso que el capital, que es el conocimiento, las relaciones y la forma de hacer los negocios.

Tenemos un acuerdo muy sencillo en el cual nosotros aportamos el manejo de la empresa y ellos deciden sobre las situaciones más relevantes y críticas.

Enrique García (EG): Estamos en comunicación constante. Se tiene también una dinámica de rendición de cuentas bien establecida. Más que a conquistar, llegamos a una compañía que sabíamos que tenía talento, conocimiento y buenas prácticas que nos enfocamos en documentar para poderlas implementar en el resto de la organización. Con mucho orgullo le puedo decir que el equipo que reportaba al líder de la compañía anterior es el mismo de ahora. No ha habido rotación.

La organización la estamos creciendo poco a poco, contratando más talento y también expandiendo una línea de negocio. Generamos 1.000 empleos directos, la mitad son empleados propios y la otra mitad es mano de obra externa directamente relacionada con el negocio. Y estamos transicionando algunos de esos externos a la mano de obra interna. Llegamos a generar unos 10.000 empleos indirectos.