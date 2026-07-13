Informe: Demanda supera la capacidad de mercado de carga en Latinoamérica

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En el transporte marítimo, una de las principales rutas comerciales, entre Asia y América Latina, registra niveles de utilización de los buques cercanos al 98 %, reduciendo significativamente la flexibilidad operativa de las navieras.

Por revistaeyn.com El mercado de carga en América Latina enfrenta una temporada alta más temprana e intensa de lo habitual, marcada por una demanda que continúa creciendo por encima de la capacidad disponible. Este escenario está impulsando un aumento en las tarifas de transporte y elevando la presión sobre las cadenas de suministro, de acuerdo con los más recientes informes Ocean Freight Market Update y Air Freight State of the Industry de DHL Global Forwarding.

La compañía advierte que, aunque la conectividad regional ha mostrado mejoras graduales, estas no han sido suficientes para absorber el fuerte incremento en la demanda de transporte marítimo y aéreo. Como resultado, los exportadores e importadores enfrentan mayores desafíos para asegurar espacio y mantener la continuidad de sus operaciones. En el transporte marítimo, una de las principales rutas comerciales, entre Asia y América Latina, registra niveles de utilización de los buques cercanos al 98 %, reduciendo significativamente la flexibilidad operativa de las navieras. A esto se suma la congestión portuaria, la escasez de equipos en puertos estratégicos como Shanghái y Ningbo y una gestión más estricta de la capacidad, factores que continúan limitando el espacio disponible. Las cifras reflejan la presión sobre el mercado. El Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) se ubica actualmente un 84 % por encima del nivel registrado hace un año, mientras que las tarifas hacia la costa oeste de América Latina acumulan un incremento interanual del 126 %, superando ampliamente el promedio global. "Latinoamérica está viviendo uno de los entornos logísticos más dinámicos de los últimos años, donde una sólida demanda está superando rápidamente la capacidad disponible", afirmó Erik Meade, CEO de DHL Global Forwarding Latinoamérica.