Informe: Demanda supera la capacidad de mercado de carga en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
El mercado de carga en América Latina enfrenta una temporada alta más temprana e intensa de lo habitual, marcada por una demanda que continúa creciendo por encima de la capacidad disponible.
Este escenario está impulsando un aumento en las tarifas de transporte y elevando la presión sobre las cadenas de suministro, de acuerdo con los más recientes informes Ocean Freight Market Update y Air Freight State of the Industry de DHL Global Forwarding.
La compañía advierte que, aunque la conectividad regional ha mostrado mejoras graduales, estas no han sido suficientes para absorber el fuerte incremento en la demanda de transporte marítimo y aéreo. Como resultado, los exportadores e importadores enfrentan mayores desafíos para asegurar espacio y mantener la continuidad de sus operaciones.
En el transporte marítimo, una de las principales rutas comerciales, entre Asia y América Latina, registra niveles de utilización de los buques cercanos al 98 %, reduciendo significativamente la flexibilidad operativa de las navieras. A esto se suma la congestión portuaria, la escasez de equipos en puertos estratégicos como Shanghái y Ningbo y una gestión más estricta de la capacidad, factores que continúan limitando el espacio disponible.
Las cifras reflejan la presión sobre el mercado. El Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) se ubica actualmente un 84 % por encima del nivel registrado hace un año, mientras que las tarifas hacia la costa oeste de América Latina acumulan un incremento interanual del 126 %, superando ampliamente el promedio global.
"Latinoamérica está viviendo uno de los entornos logísticos más dinámicos de los últimos años, donde una sólida demanda está superando rápidamente la capacidad disponible", afirmó Erik Meade, CEO de DHL Global Forwarding Latinoamérica.
En el segmento aéreo, el panorama también muestra una fuerte expansión. Durante mayo, los volúmenes de carga entre Asia y América Latina crecieron un 20 % respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las tarifas promedio aumentaron un 27 %. Aunque la capacidad general se mantiene relativamente estable, persisten cuellos de botella en rutas hacia Norteamérica y Europa, especialmente en destinos como São Paulo, Santiago y Buenos Aires.
No obstante, la incorporación de nuevos servicios de carga aérea ha contribuido a fortalecer la conectividad entre América Latina y Europa, mejorando la resiliencia de la red logística regional y ofreciendo mayores alternativas para el movimiento de mercancías de alto valor y productos que requieren control de temperatura.
"Hoy, la resiliencia depende de contar con opciones. Los clientes que diversifican sus fuentes de abastecimiento, implementan estrategias logísticas más flexibles y planifican con mayor anticipación están mejor preparados para mantener sus niveles de servicio frente a la volatilidad persistente del mercado", agregó Meade.
DHL Global Forwarding concluye que el mercado regional atraviesa uno de los períodos de mayor restricción de capacidad de los últimos años. En un entorno donde la demanda continúa superando el espacio disponible y los costos logísticos mantienen una tendencia ascendente, la planificación anticipada y la diversificación de las estrategias de abastecimiento serán determinantes para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y responder con mayor eficacia a la volatilidad del comercio internacional.