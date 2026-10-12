Chevron invertirá más de US$90 millones en El Salvador en los próximos cinco años

Por revistaeyn.com
Chevron El Salvador en el marco del 90 aniversario de su marca TEXACO, anunció que espera impulsar una inversión de más de US$90 millones en El Salvador durante los próximos cinco años.
Los recursos se destinarían a la apertura de nuevas estaciones de servicio, la adquisición de tecnología y la mejora de eficiencias operativas, además de proyectos de modernización y ampliación de capacidad en la terminal de combustibles y en la planta de lubricantes de la compañía, ambas ubicadas en Acajutla.
"El compromiso de Chevron se refleja en estas nueve décadas acompañando a los salvadoreños en sus recorridos, a través de distintas coyunturas del país. Seguimos siendo un socio estratégico gracias a la confianza de los empresarios salvadoreños que se han unido como aliados a nuestra red de estaciones", señaló Miguel Ramos, gerente de Chevron El Salvador.
La marca ha estado presente en los momentos más importantes de los salvadoreños y ha invertido desde el 2020 a la fecha, US$55 millones en proyectos enfocados en garantizar un suministro confiable de combustibles en todo el país.
Entre los proyectos destacan la apertura de nuevas estaciones de servicio, mejoras en la infraestructura de la terminal de combustibles y la planta de lubricantes de la compañía.
Próximamente, la empresa habilitará dos nuevos tanques de almacenamiento en su terminal de Acajutla, lo que incrementará su capacidad de almacenamiento de combustibles.
Actualmente, Chevron El Salvador abastece combustibles mediante 120 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional con una operación que genera más de 1,000 empleos directos e indirectos.
Como parte de las celebraciones por su aniversario, Chevron presentó la campaña "90 años moviéndonos con El Salvador", una iniciativa que narra cómo, a lo largo de nueve décadas, la marca ha impulsado sueños, regresos y nuevos comienzos junto a los salvadoreños.
Bajo este concepto, Texaco con Techron reafirma su papel como el combustible que libera el potencial de los motores de quienes desean llegar lejos.