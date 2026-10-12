Gestión del talento y tecnología, claves para impulsar ventas en temporada alta

Empresas & Management

Combinar una selección adecuada del talento, capacitación, coordinación operativa y seguimiento tecnológico permite a las empresas convertir las temporadas de alta demanda en una oportunidad para fortalecer su ejecución comercial y ofrecer una experiencia de compra más consistente.

Por revistaeyn.com Las temporadas de mayor consumo, como Navidad y las principales fechas comerciales de fin de año, representan una oportunidad para incrementar las ventas, pero también ponen a prueba la capacidad operativa de las empresas. Ante el aumento de clientes y la necesidad de reforzar la presencia de las marcas en los puntos de venta, la gestión estratégica del talento se convierte en un factor clave para aprovechar la demanda. De acuerdo con ManpowerGroup, preparar una fuerza de promoción eficiente implica mucho más que contratar personal temporal. Las compañías necesitan identificar los perfiles adecuados, capacitarlos, incorporarlos oportunamente a las tiendas y garantizar que representen a las marcas de manera consistente frente a los consumidores.

En este contexto, recurrir a una agencia especializada puede facilitar la coordinación de las campañas y permitir que los equipos internos concentren sus esfuerzos en los objetivos comerciales. El proceso incluye desde el reclutamiento y la selección hasta la formación de los promotores y la gestión de los requisitos de acceso a cada establecimiento. “Contamos con equipos especializados que conocen de primera mano la actividad”, señala ManpowerGroup al explicar cómo su experiencia en el mercado de promociones permite identificar las características que debe reunir cada candidato, según las necesidades de las marcas y las particularidades de las campañas.

Beneficios para las áreas comerciales y de Recursos Humanos

Profesionalizar la gestión del personal temporal ofrece beneficios para las áreas comerciales y de Recursos Humanos. Entre ellos destaca la posibilidad de reducir la carga administrativa de los equipos internos, agilizar la incorporación de trabajadores y coordinar operaciones que abarcan distintos mercados. La cobertura regional también adquiere relevancia para las empresas que necesitan ejecutar campañas simultáneas en Centroamérica y el Caribe. En estos casos, contar con un socio que conozca las condiciones de cada territorio contribuye a mantener una operación más ordenada y uniforme. Otro aspecto fundamental es la selección de los candidatos. Más allá de la experiencia laboral, los procesos de reclutamiento deben considerar las habilidades, los comportamientos y la afinidad de cada persona con la marca y el entorno en el que trabajará. Asimismo, el cumplimiento de la legislación laboral y la transparencia en la contratación del talento temporal ayudan a reducir riesgos y aportan mayor previsibilidad a las operaciones.