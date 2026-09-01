Honduras aumentó 12,8% el uso de combustibles fósiles para generar electricidad

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El Banco Central de Honduras reporta que entre enero y junio se utilizaron 3.498,2 miles de barriles de combustibles fósiles para la generación de electricidad, volumen que superó en 12,8% al registrado durante el mismo período del año anterior.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Honduras incrementó durante el primer semestre de 2026 el uso de combustibles fósiles para producir energía eléctrica, en un contexto marcado por una menor generación hidroeléctrica y una mayor necesidad de recurrir a fuentes térmicas para atender la demanda nacional. De acuerdo con información del Banco Central de Honduras (BCH), entre enero y junio se utilizaron 3.498,2 miles de barriles de combustibles fósiles para la generación de electricidad, volumen que superó en 12,8% al registrado durante el mismo período del año anterior.

El mayor consumo correspondió al búnker, con 3.174,6 miles de barriles, cifra que representó un incremento de 246,5 miles de barriles frente al primer semestre de 2025. Por su parte, el uso de diésel para generación eléctrica alcanzó 323,6 miles de barriles, unos 150,5 miles de barriles adicionales respecto al mismo período del año previo. Este comportamiento estuvo relacionado con una mayor participación de la generación térmica dentro de la oferta eléctrica del país. Según los datos del Centro Nacional de Despacho, el Sistema Interconectado Nacional registró una oferta de 6.468,0 gigavatios hora (GWh) al cierre de junio, 1,6% por encima de los 6.365,7 GWh contabilizados un año antes. El crecimiento de la oferta eléctrica estuvo respaldado principalmente por un aumento de 6,9% en la generación mediante combustibles fósiles. A esto se sumó un incremento de 2,9% en la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Regional, utilizada principalmente para cubrir los momentos de mayor consumo. En contraste, las fuentes renovables mostraron un desempeño menos favorable. Su generación cayó 2,6% interanual, debido principalmente a una reducción de 9,7% en la producción hidroeléctrica, asociada con una menor disponibilidad de agua en las principales represas del país.