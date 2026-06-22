China veta compras públicas a 46 compañías estadounidenses de defensa y tecnología

POR EFE

El Ministerio chino de Finanzas anunció este lunes restricciones en la contratación pública contra 46 empresas estadounidenses, entre ellas Lockheed Martin y Boeing Defense, el mismo día en que Comercio impuso controles de exportación a entidades de EE. UU. vinculadas a sectores como defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras.

Según un comunicado publicado por Finanzas, los compradores públicos chinos no podrán adquirir productos fabricados por esas 46 compañías estadounidenses, aunque la medida excluye a las empresas de capital estadounidense establecidas en China.

La lista incluye principalmente a empresas de defensa, aeronáutica, drones, sistemas militares y seguridad, entre ellas Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing Defense, Anduril, BAE Systems, Teledyne y Cubic Global Defense.

La decisión amplía el alcance de las restricciones anunciadas hoy por Pekín, después de que el Ministerio chino de Comercio incluyera también este lunes a diez entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones.