Cinco dilemas de la IA que marcarán 2026 en el trabajo, la información y energía

Por revistaeyn.com Después de un 2025 dominado por anuncios grandilocuentes y promesas casi ilimitadas, la inteligencia artificial entra en una fase más exigente. El próximo año apunta menos al asombro y más al balance: qué funciona, qué no y quién gana o pierde con su adopción acelerada. Lejos de ser una historia lineal de progreso, la IA avanza envuelta en contradicciones que revelan tanto sus límites técnicos como las tensiones sociales y económicas que la rodean.

Una de las preguntas más recurrentes gira en torno al empleo. La IA amenaza con automatizar tareas, pero al mismo tiempo abre la puerta a nuevas ocupaciones. Los datos más recientes sugieren que el mercado laboral no se encoge, sino que se reconfigura: habrá millones de puestos que desaparezcan y otros tantos que emerjan. Paradójicamente, cuanto más sofisticadas se vuelven las máquinas, más valor parecen adquirir las habilidades humanas clásicas: pensamiento crítico, liderazgo, creatividad y empatía. El reto no es solo cuántos empleos habrá, sino quién podrá adaptarse a tiempo. Otra tensión clave aparece en la productividad. La intuición dice que más tecnología equivale a mejores resultados inmediatos. La realidad es menos amable. Muchas empresas que incorporan IA atraviesan primero una etapa de caída en el desempeño: procesos que no encajan, personal sin formación suficiente y sistemas heredados que chocan con las nuevas herramientas. Solo con el tiempo, y tras inversiones adicionales, llegan los beneficios. En el corto plazo, la IA puede incluso generar más trabajo, especialmente en tareas de supervisión, corrección y validación. El tercer dilema se libra en el terreno de la información. La explosión de textos, imágenes y videos generados por IA está saturando el espacio digital. La frontera entre lo auténtico y lo artificial se difumina, y la desinformación se vuelve más barata y abundante.