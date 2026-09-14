Claves para vestirse adecuadamente para una entrevista laboral

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En las entrevistas virtuales, la imagen no pierde relevancia. A la ropa se suman elementos como una buena iluminación, un fondo ordenado, audio de calidad y una cámara colocada a la altura de los ojos. Todo contribuye a proyectar una imagen profesional.

Por revistaeyn.com La idea de que para una entrevista laboral “cuanto más formal, mejor” ha quedado atrás. Aunque la presentación personal continúa siendo importante, las empresas tienen códigos de vestimenta cada vez más diversos, por lo que acudir demasiado elegante puede ser tan poco acertado como presentarse con una apariencia excesivamente informal. De acuerdo con ManpowerGroup, la ropa también comunica y puede reflejar cuánto investigó un candidato sobre la organización, qué tanto comprende su cultura y si logró interpretar las expectativas del entorno en el que busca trabajar. Por ello, antes de escoger el atuendo, una de las preguntas más útiles es: ¿cómo se viste la gente que ya trabaja ahí?

La investigación previa puede comenzar en el sitio web de la compañía y continuar en sus redes sociales, publicaciones de LinkedIn o fotografías de eventos internos. Estos espacios permiten identificar si predominan los trajes y la vestimenta ejecutiva, los jeans y zapatillas o un estilo intermedio. También es importante considerar el sector. Una entrevista en un banco, una aseguradora, un despacho jurídico o una firma de consultoría suele requerir una imagen más clásica y sobria. En cambio, las empresas tecnológicas, agencias creativas, estudios de diseño y startups suelen manejar códigos más relajados, aunque la pulcritud sigue siendo indispensable. La recomendación no es disfrazarse para encajar, sino adaptar la presentación al contexto. En ese sentido, mostrar el estilo personal también es posible. Tatuajes visibles, cabello largo, colores o accesorios pueden formar parte de la identidad del candidato y no necesariamente representan un obstáculo, siempre que la apariencia resulte apropiada para la situación profesional. En las entrevistas virtuales, además, la imagen no pierde relevancia. A la ropa se suman elementos como una buena iluminación, un fondo ordenado, audio de calidad y una cámara colocada a la altura de los ojos. Todo contribuye a proyectar una imagen profesional.