Entrevistas laborales: ¿Cómo saber si sigue en el proceso de selección?

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Los procesos de contratación pueden retrasarse por vacaciones de los entrevistadores, aprobaciones presupuestarias, reorganizaciones internas, cambios en la estructura de un área o modificaciones en las prioridades del negocio.

Por revistaeyn.com La incertidumbre es una de las principales dificultades que enfrenta una persona después de una entrevista laboral. El silencio de la empresa, la espera entre una etapa y otra o la posibilidad de competir con otros candidatos pueden generar dudas sobre las posibilidades reales de obtener el puesto. Sin embargo, existen algunas señales que permiten identificar si el proceso de selección continúa activo. De acuerdo con ManpowerGroup, una de las señales más claras de avance es ser convocado a nuevas entrevistas. Cuando una empresa mantiene el interés y destina tiempo adicional a conocer al candidato, generalmente significa que este continúa siendo considerado.

No obstante, llegar a una tercera entrevista no necesariamente significa que la decisión esté próxima. Algunas organizaciones incorporan evaluaciones técnicas, reuniones con distintos equipos, dinámicas grupales, assessment centers o encuentros informales con futuros compañeros antes de elegir al candidato. Otra pista favorable aparece cuando las conversaciones comienzan a centrarse con mayor detalle en el puesto. Explicar las responsabilidades, los objetivos, los desafíos del cargo, la estructura del equipo o los proyectos futuros puede indicar que la empresa está evaluando de manera más concreta cómo sería la incorporación del candidato. En las etapas finales también es habitual que exista competencia. ManpowerGroup señala que la decisión no depende exclusivamente de la experiencia o las capacidades técnicas. Uno de los principales errores de los candidatos es interpretar la falta de noticias como una señal definitiva de rechazo. Los procesos de contratación pueden retrasarse por vacaciones de los entrevistadores, aprobaciones presupuestarias, reorganizaciones internas, cambios en la estructura de un área o modificaciones en las prioridades del negocio.