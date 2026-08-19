Coca-Cola ABASA inviertió US$160 millones en ampliar su planta en Guatemala

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Con esta ampliación, Guatemala fortalece su posición como un centro regional de manufactura y exportación, incrementando la presencia de productos elaborados en el país en mercados como Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Por revistaeyn.com Coca-Cola ABASA inauguró la ampliación y modernización de su planta de producción ubicada en Río Hondo, Zacapa, un proyecto que representa una inversión acumulada superior a US$160 millones desde 2023 y que permitirá a la compañía quintuplicar su capacidad productiva en Guatemala. La expansión incorpora más de 130.000 metros cuadrados de nueva infraestructura y cuatro nuevas líneas de producción que incluyen: una línea de botellas PET para presentaciones personales y otra línea de PET para presentaciones familiares, una línea de producción para envases de vidrio retornable y una línea para la producción de latas.

“La ampliación de esta planta marca un hito para Coca-Cola ABASA en Guatemala. Esta inversión de más de US$160 millones nos permite quintuplicar nuestra capacidad productiva, incorporar tecnología de última generación y fortalecer una operación estratégica para abastecer al mercado local y regional”, expresó Rodrigo Anzola, Presidente y Director de Operaciones del Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala. Más del 70 % de los proveedores involucrados en el proyecto fueron empresas guatemaltecas y más de US$53 millones de la inversión se destinaron a compras y servicios locales relacionados con infraestructura, instalaciones eléctricas y trabajos especializados. Actualmente, Coca-Cola ABASA genera más de 790 empleos directos y alrededor de 200 empleos indirectos.