El Super Niño y la selección financiera de la caficultura centroamericana

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La región sabe cómo adaptar sus cafetales. La cuestión es quién puede pagar la transición antes de quedarse sin capital. El Super Niño no decidirá por sí solo el futuro del café centroamericano. Actuará como acelerador de una tendencia ya visible: el riesgo climático se concentra en el eslabón con menor capacidad financiera.

Por: Revistaeyn.com El café centroamericano llega al Super Niño con dos balances que parecen pertenecer a industrias diferentes. En uno, la producción se recupera, las exportaciones crecen y los precios internacionales continúan en niveles históricamente altos. En el otro, decenas de miles de pequeños productores tienen acceso limitado al crédito, cargan deudas anteriores y deben decidir cuánto invertir en una cosecha amenazada por la falta de agua. La contradicción anticipa la verdadera consecuencia económica del episodio climático que se está formando en el Pacífico. El Super Niño no sólo pondrá a prueba la resistencia de los cafetales centroamericanos. También puede acelerar una selección financiera entre productores capaces de invertir para atravesar el shock y productores obligados a descapitalizarse para sobrevivirlo. La señal climática ya es suficientemente fuerte como para alterar decisiones de crédito, compra y cobertura. El 13 de agosto, el Climate Prediction Center de Estados Unidos estimó una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales de 2026-27. Calculó, además, un 69% de probabilidad de que el episodio supere la intensidad de los registros anteriores desde 1950. Eso no equivale a una sequía uniforme en toda Centroamérica: los impactos dependen del país, la altitud y el momento del ciclo agrícola. Pero eleva de forma material el riesgo de lluvias deficitarias en una región donde la floración, el llenado del grano y la disponibilidad de agua ya operan con poco margen de error. Hedgepoint Global Markets considera que Centroamérica y el sudeste asiático están entre los orígenes más vulnerables y que pueden sufrir efectos negativos tanto en la cosecha 2026-27 como en la 2027-28. Brasil, por contraste, no tendría un impacto directo relevante sobre su cosecha actual, aunque su próxima floración sí merece vigilancia. Esa asimetría es decisiva para el precio: una merma centroamericana no garantiza por sí sola una escalada que compense la pérdida de volumen si el mayor productor mundial mantiene una oferta abundante.

El mercado ya ofrece una protección parcial, pero engañosa

El precio compuesto de la Organización Internacional del Café promedió 287,34 centavos de dólar por libra en julio; el grupo de “otros suaves”, que incluye buena parte del arábica centroamericano, alcanzó 358,70 centavos. Los niveles son altos, pero el precio de pantalla no es el ingreso neto de una finca. Entre ambos se interponen diferenciales de calidad, costos financieros, transporte, procesamiento, contratos previos y el margen de los intermediarios.

También se interpone el calendario: un productor que necesita efectivo durante la cosecha no tiene la misma capacidad de esperar o escalonar ventas que un exportador con inventario y una línea bancaria. Honduras muestra con nitidez esa brecha. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó en abril una producción de 6,03 millones de sacos de 60 kilos para 2026-27, un aumento del 9%, apoyado en nutrición de plantas, poda, nuevas áreas y cafetales que entraban en madurez. Al mes de abril de 2026, el valor de las exportaciones había aumentado 33% interanual, hasta US$1.390 millones, aun cuando el precio promedio por saco había retrocedido 2,7%. La misma evaluación advirtió, sin embargo, que muchos productores pequeños y medianos tenían acceso limitado al crédito o ya estaban endeudados, lo que restringía el mantenimiento de las fincas. La estructura productiva amplifica ese riesgo. De los 93.628 caficultores registrados por el instituto hondureño, 86.895 eran pequeños productores. Estos cultivaban casi 179.300 hectáreas y aportaban más de 2,6 millones de sacos. Para un banco, financiar la adaptación de miles de explotaciones pequeñas, dispersas y expuestas simultáneamente al mismo shock climático es muy distinto de prestar contra inventarios de un exportador. El riesgo está correlacionado, las garantías son débiles y el retorno de una renovación puede tardar varias cosechas. Por eso, hablar de “reconversión” ante la crisis puede ocultar dos procesos distintos. El primero ocurre dentro del café: ajustar la sombra, restaurar suelos, captar agua, introducir riego localizado donde resulte económicamente viable, renovar plantas y combinar variedades según altitud, enfermedades y disponibilidad hídrica. El segundo consiste en reducir el área cafetalera o abandonar el cultivo en los lugares donde ya no cierre la ecuación. El conocimiento técnico para el primer proceso existe. Lo que falta es una estructura financiera compatible con sus plazos. Una inversión de adaptación no se comporta como un préstamo convencional de campaña. Puede requerir desembolsos iniciales, un período de gracia y varios años antes de generar flujo de caja pleno. Si se la financia con crédito corto y cuotas rígidas, una mala cosecha transforma una mejora productiva en una fuente adicional de insolvencia. La respuesta no pasa, por tanto, por ofrecer simplemente más deuda, sino por distribuir el riesgo entre productores, compradores, bancos, aseguradoras y organismos públicos.

Una realidad compleja con múltiples actores

Sin dudas, enfrentar financieramente el impacto del Super Niño en el sector cafetalero centroamericano no será sencillo. La industria regional está integrada por centenares de miles de fincas. CAF ha anunciado que pretende movilizar US$8.500 millones hacia 2030 para la transformación agrícola de América Latina y el Caribe. La cuestión para el café centroamericano será cuánto de ese capital llega a la finca, con qué costo y quién asume la primera pérdida si el clima impide pagar. En el corto plazo, la prioridad no será transformar todo el sistema, sino preservar liquidez y capacidad productiva. Eso implica reprogramar deuda antes de que aparezcan atrasos, financiar capital de trabajo para que el productor no venda de manera forzada y dirigir recursos escasos hacia los lotes con mayor probabilidad de respuesta. Los seguros paramétricos pueden entregar liquidez cuando la lluvia o la temperatura cruzan umbrales predefinidos, aunque el riesgo de que el índice no refleje la pérdida real de cada finca limita su alcance.

Las coberturas con futuros y opciones pueden estabilizar precios, pero no recuperan los kilos que la sequía impide producir y suelen quedar fuera del alcance directo del pequeño agricultor. También hay un problema de incentivos en la cadena. Tostadores y comerciantes necesitan asegurar suministro futuro, pero con frecuencia compran café mediante contratos más cortos que el horizonte requerido para renovar una finca. Un acuerdo de compra plurianual, una prima vinculada a inversiones verificables o una garantía compartida pueden volver financiable lo que hoy parece demasiado riesgoso. De este modo, el productor soporta el costo de adaptar un activo del que se beneficia toda la cadena, mientras compradores y consumidores conservan la posibilidad de cambiar de origen.

Advertencia: precios alto no garantiza rentabilidad