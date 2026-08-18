Panamá redujo la pobreza multidimensional 2,3 puntos porcentuales en tres años

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El informe del Índice de Pobreza Multidimensional destaca que 15 de los 17 indicadores de privación registraron mejoras, evidenciando avances en educación, vivienda y servicios básicos, trabajo, salud y ambiente.

Por revistaeyn.com El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Panamá, refleja una reducción de la pobreza multidimensional, que pasó de 14,7 % en 2022 a 12,4 % en 2025, una disminución de 2,3 puntos porcentuales, equivalente a 83.949 personas que dejaron de encontrarse en esta condición. El informe destaca que 15 de los 17 indicadores de privación registraron mejoras, evidenciando avances en educación, vivienda y servicios básicos, trabajo, salud y ambiente.

Entre los principales resultados se encuentra la electrificación de 3.407 viviendas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso, lo que contribuyó a reducir en 39,8 % la privación asociada a la falta de electricidad en Panamá. Asimismo, la implementación de SIPWEB PLUS, herramienta que facilita el seguimiento prenatal, contribuyó a una reducción de 33,0 % en la privación relacionada con el control del embarazo. En materia de conectividad, proyectos viales y programas de mantenimiento permitieron reducir en 31,1 % la privación vinculada al acceso a vías de comunicación terrestres. Los mayores descensos de pobreza multidimensional se registraron en territorios panameños históricamente rezagados: Comarca Emberá (-16,0 puntos porcentuales), Bocas del Toro (-9,9) y Comarca Ngäbe Buglé (-7,9).