Panamá redujo la pobreza multidimensional 2,3 puntos porcentuales en tres años

Por revistaeyn.com
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Panamá, refleja una reducción de la pobreza multidimensional, que pasó de 14,7 % en 2022 a 12,4 % en 2025, una disminución de 2,3 puntos porcentuales, equivalente a 83.949 personas que dejaron de encontrarse en esta condición.
El informe destaca que 15 de los 17 indicadores de privación registraron mejoras, evidenciando avances en educación, vivienda y servicios básicos, trabajo, salud y ambiente.
Entre los principales resultados se encuentra la electrificación de 3.407 viviendas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso, lo que contribuyó a reducir en 39,8 % la privación asociada a la falta de electricidad en Panamá.
Asimismo, la implementación de SIPWEB PLUS, herramienta que facilita el seguimiento prenatal, contribuyó a una reducción de 33,0 % en la privación relacionada con el control del embarazo. En materia de conectividad, proyectos viales y programas de mantenimiento permitieron reducir en 31,1 % la privación vinculada al acceso a vías de comunicación terrestres.
Los mayores descensos de pobreza multidimensional se registraron en territorios panameños históricamente rezagados: Comarca Emberá (-16,0 puntos porcentuales), Bocas del Toro (-9,9) y Comarca Ngäbe Buglé (-7,9).
También disminuyó la intensidad de la pobreza, lo que significa que las personas que permanecen en esta condición enfrentan, en promedio, menos carencias simultáneas.
El IPM es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con base en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), constituye una herramienta para orientar la política pública, identificar las principales necesidades de cada territorio y focalizar la inversión en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.