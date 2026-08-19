Cómo responder a las preguntas más comunes en las entrevistas de trabajo

Empresas & Management

En la mayoría de las entrevistas, los jefes de contratación formulan lo que se denominan preguntas de tipo conductual porque quieren averiguar cómo se comporta y cómo se enfrenta a determinados tipos de situaciones.

Por revistaeyn.com Participando en simulacros de entrevistas y respondiendo a las preguntas más difíciles y habituales, cualquier candidato a un puesto de trabajo puede sobrevivir incluso a la entrevista de trabajo más difícil y angustiosa. A continuación, ManpowerGroup desglosa cada una de las siete preguntas y te ofreceremos una posible respuesta.

Háblame de ti. Esta pregunta suele ser la que rompe el hielo y marca el tono de la entrevista. Proporciona información completa sobre su formación y sus aspiraciones en relación con el puesto al que aspira. Por lo tanto, cuando responda a esta pregunta tan habitual en las entrevistas, deberá centrarse en sus conocimientos, habilidades, capacidades y experiencias, que probablemente serán los más relevantes. ¿Cuál es tu mayor debilidad? El entrevistador trata de determinar el grado de honestidad y autoconciencia del solicitante de empleo. El responsable de contratación también intenta identificar cualquier gran señal de alarma. La única respuesta que no debes dar es "No tengo ninguna debilidad importante". ¿Dónde te ves dentro de cinco años? El entrevistador está intentando comprender sus objetivos profesionales y, posiblemente, su trayectoria profesional. Eso significa que quieren ver si tiene expectativas realistas para su carrera. ¿Comprendes la función y lo que implica? Quieren saber si sus objetivos y expectativas de crecimiento encajan bien y se alinean con los objetivos de la organización.