Cómo responder a las preguntas más comunes en las entrevistas de trabajo

Por revistaeyn.com
Participando en simulacros de entrevistas y respondiendo a las preguntas más difíciles y habituales, cualquier candidato a un puesto de trabajo puede sobrevivir incluso a la entrevista de trabajo más difícil y angustiosa.
A continuación, ManpowerGroup desglosa cada una de las siete preguntas y te ofreceremos una posible respuesta.
Háblame de ti. Esta pregunta suele ser la que rompe el hielo y marca el tono de la entrevista. Proporciona información completa sobre su formación y sus aspiraciones en relación con el puesto al que aspira. Por lo tanto, cuando responda a esta pregunta tan habitual en las entrevistas, deberá centrarse en sus conocimientos, habilidades, capacidades y experiencias, que probablemente serán los más relevantes.
¿Cuál es tu mayor debilidad? El entrevistador trata de determinar el grado de honestidad y autoconciencia del solicitante de empleo. El responsable de contratación también intenta identificar cualquier gran señal de alarma. La única respuesta que no debes dar es "No tengo ninguna debilidad importante".
¿Dónde te ves dentro de cinco años? El entrevistador está intentando comprender sus objetivos profesionales y, posiblemente, su trayectoria profesional. Eso significa que quieren ver si tiene expectativas realistas para su carrera. ¿Comprendes la función y lo que implica? Quieren saber si sus objetivos y expectativas de crecimiento encajan bien y se alinean con los objetivos de la organización.
¿Qué buscas en un jefe? El entrevistador intenta determinar el estilo de liderazgo personal del solicitante de empleo para averiguar si se ajusta a la cultura de la organización. También es una forma de descubrir si el entrevistado es promocionable.
Háblame de un momento en... En la mayoría de las entrevistas, los jefes de contratación formulan lo que se denominan preguntas de tipo conductual porque quieren averiguar cómo se comporta y cómo se enfrenta a determinados tipos de situaciones que surgen a partir de “cuéntame una ocasión en la que...?” Los puntos suspensivos podrían representar: cometió un error, resolvió un conflicto o atendió a un cliente difícil.
¿Qué harías en los primeros 90 días de trabajo? El entrevistador intenta averiguar cómo resuelve los problemas, cómo se fija objetivos y si es una persona demasiado ambiciosa, que se fija metas poco realistas. En sus respuestas también debe hacer hincapié en que los primeros 90 días en un puesto también son un tiempo en el que conocerá al equipo y jefe.
¿Qué preguntas tienes para mí? Es inaceptable decir que no tiene ninguna pregunta. Durante una entrevista de trabajo, es una conversación. El empresario está investigando y debería hacer lo mismo. Piense en el puesto para el que se entrevista, ¿qué información te gustaría conocer que no puedas encontrar en otro sitio? Las preguntas sobre cómo es el éxito en el puesto y sobre la cultura son buenas apuestas.
"Cuando responda a las preguntas de una entrevista, recuerda ser breve (no más de dos minutos por pregunta), positivo y sincero", recomienda ManpowerGroup.