Coca-Cola incorpora el sello “Hecho en Panamá” a productos fabricados en el país

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Las primeras bebidas que mostrarán el sello serán las latas de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero Azúcar, en paralelo con la renovación de la imagen de la marca en el mercado panameño.

Por revistaeyn.com La marca Coca-Cola sumó el distintivo oficial “Hecho en Panamá” a parte de su portafolio elaborado localmente, una certificación que reconoce el aporte de la industria nacional y la participación de trabajadores y proveedores panameños en la producción de la compañía. La autorización fue concedida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mediante la Dirección General de Industrias, luego de verificar que 18 productos y 82 presentaciones comercializadas por el Sistema Coca-Cola cumplen con los requisitos establecidos por el programa para identificar bienes que son resultado de procesos de transformación industrial realizados en Panamá.

El Sistema Coca-Cola está integrado por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador, Coca-Cola FEMSA, cuya operación en el país mantiene una importante vinculación con la actividad económica local. Para el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, la presencia del sello en una marca de alcance internacional representa un reconocimiento a la capacidad productiva panameña. El funcionario destacó que detrás de cada producto fabricado en territorio nacional existe una cadena de trabajadores, conocimientos y empresas que contribuyen a que compañías globales mantengan operaciones en el país. Según Moltó, la incorporación del distintivo también fortalece la estrategia gubernamental orientada a promover la producción nacional y dar mayor visibilidad al trabajo realizado por las industrias establecidas en Panamá.