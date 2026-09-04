Coca-Cola incorpora el sello “Hecho en Panamá” a productos fabricados en el país

Por revistaeyn.com
La marca Coca-Cola sumó el distintivo oficial “Hecho en Panamá” a parte de su portafolio elaborado localmente, una certificación que reconoce el aporte de la industria nacional y la participación de trabajadores y proveedores panameños en la producción de la compañía.
La autorización fue concedida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mediante la Dirección General de Industrias, luego de verificar que 18 productos y 82 presentaciones comercializadas por el Sistema Coca-Cola cumplen con los requisitos establecidos por el programa para identificar bienes que son resultado de procesos de transformación industrial realizados en Panamá.
El Sistema Coca-Cola está integrado por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador, Coca-Cola FEMSA, cuya operación en el país mantiene una importante vinculación con la actividad económica local.
Para el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, la presencia del sello en una marca de alcance internacional representa un reconocimiento a la capacidad productiva panameña. El funcionario destacó que detrás de cada producto fabricado en territorio nacional existe una cadena de trabajadores, conocimientos y empresas que contribuyen a que compañías globales mantengan operaciones en el país.
Según Moltó, la incorporación del distintivo también fortalece la estrategia gubernamental orientada a promover la producción nacional y dar mayor visibilidad al trabajo realizado por las industrias establecidas en Panamá.
Desde Coca-Cola FEMSA Panamá, su directora de Operaciones, Marcela Martínez, señaló que la certificación permite poner en evidencia las capacidades industriales, logísticas y comerciales que la compañía ha consolidado durante sus operaciones en el mercado panameño.
A su vez, Erica Sirk, vicepresidenta de Operaciones de la Compañía Coca-Cola para Centroamérica y el Caribe, vinculó la obtención del sello con una fecha significativa para la empresa, debido a que coincide con la celebración de 120 años de presencia de Coca-Cola en Panamá.
La colocación del distintivo en los envases no será inmediata para todo el portafolio. De acuerdo con la Dirección General de Industrias del MICI, el proceso se desarrollará gradualmente, en función de los ciclos de fabricación de la planta local.
Las primeras bebidas que mostrarán el sello serán las latas de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero Azúcar, en paralelo con la renovación de la imagen de la marca en el mercado panameño.