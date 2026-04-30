Fortaleza del dólar enfrenta incertidumbre ante volatilidad petrolera, alerta Fitch

Por revistaeyn.com
La fortaleza reciente del dólar estadounidense, impulsada por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo, podría no ser tan sólida como parece. Un análisis de Fitch Ratings advierte que este repunte de la divisa podría debilitarse si los precios del crudo comienzan a descender en los próximos meses.
De acuerdo con la calificadora, el comportamiento del dólar durante las primeras semanas del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha estado estrechamente ligado a la evolución de los mercados energéticos.
“El fortalecimiento del dólar en los últimos meses ha estado estrechamente correlacionado con la exposición relativa de diferentes economías al fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo”, señala Fitch. En ese sentido, los países con menor dependencia energética han registrado menores depreciaciones de sus monedas frente a la divisa estadounidense.
Entre el 27 de febrero y el 24 de abril, las mayores caídas frente al dólar dentro del grupo Fitch-20 se observaron en Sudáfrica (3,8 %), India (3,3 %), Indonesia (2,7 %) y Corea del Sur (2,6 %). En contraste, monedas como las de Brasil y Rusia mostraron una apreciación significativa, favorecidas en parte por su condición de exportadores de materias primas.
Fuera de este grupo, el impacto fue aún más pronunciado. Egipto lideró las depreciaciones con una caída del 9,7 %, seguido por Filipinas (5,1 %) y Tailandia (4,2 %). En el otro extremo, Kazajistán, Israel y Hungría registraron apreciaciones de sus monedas, reflejando dinámicas económicas y geopolíticas particulares.
Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia el cierre de 2026. Las proyecciones de Fitch indican que el dólar, medido a través del índice DXY, podría depreciarse ligeramente, en torno a un 0,5 %. Este ajuste reflejaría una normalización de los mercados y la posible disipación de los efectos más inmediatos del conflicto.
“Esperamos que el dólar se mantenga en general estable frente al euro y al yuan, y que se desintegren algunos de los movimientos monetarios relacionados con el conflicto de las últimas semanas”, añade la firma en su informe.
Además, se anticipan cambios relevantes en otras monedas. El won surcoreano podría experimentar una apreciación significativa, mientras que divisas como el real brasileño, el rublo ruso y el peso mexicano tenderían a debilitarse.
En conjunto, De revertirse estas condiciones, el dominio actual del dólar podría perder impulso, abriendo paso a un escenario cambiario más equilibrado a nivel global.