Fortaleza del dólar enfrenta incertidumbre ante volatilidad petrolera, alerta Fitch

Finanzas

Un informe de Fitch Ratings sugiere que la fortaleza del dólar no responde únicamente a factores estructurales, sino también a choques temporales como los conflictos geopolíticos y la volatilidad en los precios del petróleo.

Por revistaeyn.com La fortaleza reciente del dólar estadounidense, impulsada por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo, podría no ser tan sólida como parece. Un análisis de Fitch Ratings advierte que este repunte de la divisa podría debilitarse si los precios del crudo comienzan a descender en los próximos meses. De acuerdo con la calificadora, el comportamiento del dólar durante las primeras semanas del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha estado estrechamente ligado a la evolución de los mercados energéticos.

“El fortalecimiento del dólar en los últimos meses ha estado estrechamente correlacionado con la exposición relativa de diferentes economías al fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo”, señala Fitch. En ese sentido, los países con menor dependencia energética han registrado menores depreciaciones de sus monedas frente a la divisa estadounidense. Entre el 27 de febrero y el 24 de abril, las mayores caídas frente al dólar dentro del grupo Fitch-20 se observaron en Sudáfrica (3,8 %), India (3,3 %), Indonesia (2,7 %) y Corea del Sur (2,6 %). En contraste, monedas como las de Brasil y Rusia mostraron una apreciación significativa, favorecidas en parte por su condición de exportadores de materias primas. Fuera de este grupo, el impacto fue aún más pronunciado. Egipto lideró las depreciaciones con una caída del 9,7 %, seguido por Filipinas (5,1 %) y Tailandia (4,2 %). En el otro extremo, Kazajistán, Israel y Hungría registraron apreciaciones de sus monedas, reflejando dinámicas económicas y geopolíticas particulares.