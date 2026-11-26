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De acuerdo con recomendaciones de ManpowerGroup, la clave no está en evitar estas tecnologías, sino en utilizarlas estratégicamente para mejorar la presentación profesional sin sustituir la identidad de cada postulante.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) generativa se ha convertido en una herramienta de apoyo para quienes buscan empleo, desde la elaboración de currículums hasta la preparación para entrevistas. Sin embargo, su uso también plantea un desafío: evitar que los candidatos terminen presentando perfiles genéricos que no reflejen sus capacidades y experiencias reales. De acuerdo con recomendaciones de ManpowerGroup, la clave no está en evitar estas tecnologías, sino en utilizarlas estratégicamente para mejorar la presentación profesional sin sustituir la identidad de cada postulante.

Una de las aplicaciones más útiles es adaptar el currículum a los requisitos de una vacante. En lugar de solicitar a la IA que elabore un documento desde cero, los candidatos pueden compartir su trayectoria laboral y la descripción del puesto para identificar cuáles experiencias y habilidades conviene destacar. Por ejemplo, si una empresa busca personal con conocimientos en gestión de proyectos, estas herramientas pueden ayudar a reconocer experiencias previas relacionadas con la planificación, coordinación de equipos y seguimiento de objetivos. El propósito es hacer más visibles las competencias existentes, no atribuirse responsabilidades que nunca se desempeñaron. La IA también permite identificar brechas entre las habilidades del candidato y los requisitos de una posición. Esta comparación ayuda a reconocer qué conocimientos ya se dominan, cuáles necesitan fortalecerse y qué áreas requieren capacitación adicional, facilitando la búsqueda de cursos y oportunidades de aprendizaje.