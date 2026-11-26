Por revistaeyn.com
La inteligencia artificial (IA) generativa se ha convertido en una herramienta de apoyo para quienes buscan empleo, desde la elaboración de currículums hasta la preparación para entrevistas. Sin embargo, su uso también plantea un desafío: evitar que los candidatos terminen presentando perfiles genéricos que no reflejen sus capacidades y experiencias reales.
De acuerdo con recomendaciones de ManpowerGroup, la clave no está en evitar estas tecnologías, sino en utilizarlas estratégicamente para mejorar la presentación profesional sin sustituir la identidad de cada postulante.
Una de las aplicaciones más útiles es adaptar el currículum a los requisitos de una vacante. En lugar de solicitar a la IA que elabore un documento desde cero, los candidatos pueden compartir su trayectoria laboral y la descripción del puesto para identificar cuáles experiencias y habilidades conviene destacar.
Por ejemplo, si una empresa busca personal con conocimientos en gestión de proyectos, estas herramientas pueden ayudar a reconocer experiencias previas relacionadas con la planificación, coordinación de equipos y seguimiento de objetivos. El propósito es hacer más visibles las competencias existentes, no atribuirse responsabilidades que nunca se desempeñaron.
La IA también permite identificar brechas entre las habilidades del candidato y los requisitos de una posición. Esta comparación ayuda a reconocer qué conocimientos ya se dominan, cuáles necesitan fortalecerse y qué áreas requieren capacitación adicional, facilitando la búsqueda de cursos y oportunidades de aprendizaje.
Otra posibilidad es utilizar estas plataformas para practicar entrevistas laborales. Pueden simular preguntas sobre situaciones profesionales, plantear ejercicios técnicos y ayudar a estructurar respuestas sobre fortalezas, dificultades y aprendizajes. ManpowerGroup recomienda responder primero con palabras propias y recurrir después a la tecnología para mejorar la claridad y organización de las ideas.
No obstante, uno de los principales riesgos surge cuando la herramienta deja de ser una asesora y comienza a reemplazar la experiencia personal. Incorporar habilidades que no se dominan, logros que no pueden demostrarse o responsabilidades que nunca se asumieron puede generar expectativas difíciles de cumplir durante una entrevista.
Por ello, ManpowerGroup recomienda partir de la experiencia propia, verificar la información generada, investigar directamente a las empresas y proteger los datos personales que se comparten con estas plataformas. También es importante respetar las reglas de cada proceso de selección.
En definitiva, la IA puede facilitar la búsqueda laboral y mejorar la comunicación del perfil profesional, pero no sustituye el autoconocimiento. El objetivo no es presentar al candidato aparentemente perfecto, sino comunicar con mayor precisión y autenticidad el valor que realmente puede aportar a una organización.