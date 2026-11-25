Empresas & Management

En el diagnóstico de CEPAL, de los más de 500 programas de extensionismo tecnológico realizados en América Latina, el 80 % es en agricultura. Casi no hay programas de extensionismo para la industria o para los servicios.

Por Agencia EFE El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, alienta a los países de la región a orientar sus inversiones tecnológicas “más hacia el sector productivo que al académico” para evitar otra década perdida. La preocupación por alcanzar autonomía y cierto grado de competitividad en ciencia, innovación y tecnología debe ser central para América Latina, afirma Salazar-Xirinachs, quien se encuentra en Brasilia para participar en la quinta edición del Foro CILAC.

“Venimos de políticas de ciencia y tecnología que fueron capturadas por el sector académico; y lo que se está necesitando desde hace años es orientarlas al sector empresarial, industrial y productivo”, dice el economista costarricense. Según el directivo, los países latinoamericanos y caribeños deberían centrarse menos en la publicación de artículos científicos y otros “ejercicios académicos” para invertir en soluciones con potencial de exportación basadas en sus capacidades locales, como las energías renovables, que cuentan con una “demanda enorme” por parte de las potencias líderes. En medio de las diversas “revoluciones tecnológicas aceleradas” en el mundo, la percepción de Salazar-Xirinachs es que la región está “tres o cuatro años por detrás” en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas en sus modelos de negocio: “ni se diga de la inteligencia artificial”. A pesar de observar competitividad en las grandes compañías, aboga por que los Gobiernos de la región prioricen políticas públicas que extiendan la modernización a las pequeñas y medianas empresas, que “forman la mayoría del tejido productivo”, en detrimento de los sectores de materias primas.

Más incentivos para las innovaciones locales

El acercamiento entre las empresas y la frontera tecnológica es uno de los temas centrales del encuentro, que incluye intercambios entre autoridades gubernamentales de distintos países, así como debates sobre innovación verde, cooperación internacional y la relación entre universidad y sociedad. Los países en desarrollo, y los de América Latina y el Caribe en particular, necesitan encontrar alternativas ante la creciente presión de las grandes potencias —en especial Estados Unidos y China— para que utilicen sus plataformas y soluciones tecnológicas, evalúa Salazar-Xirinachs.A su juicio, “no está mal importar tecnologías”, siempre que se saque de ellas “el mayor provecho posible”, iniciando una nueva etapa de integración regional que ayude a dinamizar el flujo comercial y de servicios.