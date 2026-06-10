Costa Rica se suma a la adopción global del código QR, ¿Qué significa para el consumidor?

Esta evolución es parte de una tendencia mundial hacia códigos más inteligentes, dinámicos y conectados que, a partir de este mes, permitirá transformar la manera en que los consumidores, las marcas y los distintos actores del ecosistema interactúan a partir de la información contenida en cada producto, abriendo nuevas posibilidades para compartir datos precisos y confiables.

Los costarricenses empezarán a experimentar próximamente una nueva generación de códigos en los empaques de distintos productos. Esto gracias a la adopción del Código QR potenciado por GS1 Digital Link.

Aunque muchas personas están habituadas a ver el código de barras en el empaque de los productos, no significa que este se transformará de inmediato. La transición será progresiva y, durante varios años, ambos códigos coexistirán en los productos mientras la industria avanza hacia este nuevo estándar.

“El principal beneficiario es el consumidor. El “QR Inteligente” le permite acceder a información actualizada y segura sobre el producto. Aporta mayor transparencia y autenticidad, contribuye a reducir riesgos de falsificación o uso indebido y brinda mayor capacidad de decisión al consumidor, al permitirle interactuar, comparar y validar con base en datos reales”, indicó Marianela Araya, gerente general de GS1 Costa Rica.

A diferencia de los códigos QR tradicionales o estáticos, que generalmente dirigen a un único enlace fijo, los códigos QR potenciados por GS1 Digital Link permiten compartir información dinámica y actualizable, adaptada a distintas necesidades y audiencias.

Esta transformación facilitará que las marcas fortalezcan la conexión con las personas a través de las múltiples experiencias digitales que les brindarán más valor. Según el estudio Guía del Consumidor 2026, elaborado por White Rabbit, FCB/Crea y la Cámara de Comercio de Costa Rica, 7 de cada 10 consumidores están dispuestos a pagar más por una marca con la que sienten conexión.