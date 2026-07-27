Cómo identificar ofertas laborales falsas y evitar estafas

Empresas & Management

Mantener una actitud crítica y verificar cada oferta puede marcar la diferencia entre acceder a una oportunidad real o convertirse en víctima de una estafa laboral.

Por revistaeyn.com La búsqueda de empleo representa una etapa cargada de expectativas para miles de personas, pero también se ha convertido en un escenario aprovechado por delincuentes que utilizan falsas ofertas laborales para obtener dinero o información personal. Ante el aumento de este tipo de fraudes, especialistas en gestión del talento recomiendan extremar las precauciones y aprender a identificar las señales de alerta antes de avanzar en cualquier proceso de selección.

De acuerdo con ManpowerGroup, los estafadores suelen aprovechar la urgencia de quienes buscan una oportunidad laboral para crear anuncios atractivos, prometer condiciones poco realistas o hacerse pasar por empresas reconocidas. Por ello, además de preparar un currículum competitivo, resulta indispensable verificar la autenticidad de las vacantes y de quienes realizan el contacto. Uno de los principales indicadores de una posible estafa es la solicitud de dinero para continuar en el proceso de contratación. Ninguna empresa formal cobra por participar en entrevistas, presentar evaluaciones, realizar exámenes preocupacionales o formar parte de una base de candidatos. "Una de las primeras alertas aparece cuando una empresa o supuesto reclutador solicita dinero para participar en el proceso de selección. Ninguna compañía seria cobra por postularse a una vacante, acceder a una entrevista, realizar un examen preocupacional o avanzar en una instancia de contratación", señala ManpowerGroup. Otra práctica frecuente consiste en ofrecer salarios muy superiores al promedio para puestos con pocos requisitos, prometer contratación inmediata sin entrevistas o garantizar ingresos elevados mediante trabajos remotos.