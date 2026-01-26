Competencia de Costa Rica recibe notificación por adquisición de Grupo Motores Británicos

Por revistaeyn.com

Este pasado 23 de enero, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) comunicó que recibió una notificación relacionada con la adquisición de la licencia para la venta y comercialización de automóviles que actualmente posee Grupo Motores Británicos GMB S. A, por parte de la empresa Accinvest Services S. A.

"De conformidad con el escrito de notificación inicial, la transacción consiste en la adquisición de Motores Británicos de Costa Rica S. A. y Autopartes Británicos S. A. (empresas objetivo) por parte de Accinvest Services S. A. De acuerdo con los notificantes, los mercados involucrados en la transacción están relacionados con la venta y comercialización de automóviles nuevos y usados en territorio costarricense", apunta el escrito, enviado por la entidad, que fecha la transacción el 20 de enero de 2026.

Los terceros interesados cuentan con un plazo de diez días hábiles (hasta el 6 de febrero 2026), a partir de esta publicación, para presentar ante esta Comisión la información relevante para efectos del análisis de la concentración

Grupo Motores Británicos cuenta con la licencia para la venta y distribución de las marcas de vehículos Jaguar, Land Rover y Morris Garages (MG), así como de las marcas Can-Am y Sea-Doo.

“Desde 1992 —con la apertura de la primera oficina en La Uruca— y hasta la fecha, Motores Británicos es el distribuidor en exclusiva para Costa Rica de la enseña británica Jaguar Land Rover”, señala el sitio web de la empresa.