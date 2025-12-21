Empresas & Management

El 67% de consumidores gastará US$155 en promedio en regalos online

Según un relevamiento denominado Shopping Season 2025 realizado por Infobip, empresa de comunicaciones omnicanal, el social commerce es una de las tendencias más determinantes del último trimestre del año.

Por revistaeyn.com La Navidad ya no empieza en los shoppings: empieza en el feed. Por primera vez, Instagram, TikTok y WhatsApp se consolidan como canales directos de compra durante la temporada más intensa del año, impulsando un crecimiento sin precedentes del social commerce en América Latina. La combinación de compras móviles, catálogos interactivos y atención conversacional está redefiniendo el comportamiento de los consumidores, y las estrategias de las marcas, de cara al cierre del año.

EL BOOM DEL SOCIAL ECOMMERSE EN LA TEMPORADA 2025

Según un relevamiento denominado Shopping Season 2025 realizado por Infobip, empresa de comunicaciones omnicanal, el social commerce es una de las tendencias más determinantes del último trimestre del año: ● Instagram, TikTok y WhatsApp ya remodelan los patrones de descubrimiento y compra. ● Hasta 67% de los consumidores latinoamericanos planea comprar regalos a través del comercio electrónico o marketplaces, y la mayoría adquiere entre 4 y 5 productos, con un gasto de USD 64 a 155 en promedio. ● En fechas como Black Friday, México registró un incremento del 168% en ventas frente a un día normal, mientras que en Colombia este evento ya representa el 5,1% de la venta anual. A ello se suma otro fenómeno decisivo: la transición del marketing tradicional a experiencias conversacionales. Los consumidores ya no solo ven un anuncio; inician una conversación, piden recomendaciones, comparan productos y pagan sin salir del chat.

DE LA INSPIRACIÓN AL PAGO: EL NUEVO RECORRIDO NAVIDEÑO DEL CONSUMIDOR

La investigación de Infobip revela que los usuarios realizan un recorrido cada vez más fluido entre redes sociales y mensajería. Desde un anuncio en Instagram o un video en TikTok, las marcas derivan al consumidor a un chat donde pueden ver catálogos interactivos y recibir descuentos por primera compra, consultar con un asesor virtual para comparar productos, recuperar carritos abandonados mediante mensajes personalizados, finalizar la compra directamente desde WhatsApp o RCS y recibir tickets digitales, garantías o seguimiento de envío en tiempo real. Esta evolución responde a un consumidor que busca inmediatez, conveniencia y personalización. Y las cifras lo confirman: durante el cuarto trimestre, las ventas vinculadas a mensajes transaccionales y de autenticación en WhatsApp crecen 25% respecto al trimestre anterior.

LAS REDES YA NO SON VITRINAS: SON PUNTOS DE VENTA COMPLETOS

Para Janeth Rodríguez, VP Revenue de Infobip para Latinoamérica, la temporada 2025 marca un punto de inflexión: “Instagram, TikTok y WhatsApp dejaron de ser lugares donde las marcas solo se muestran; hoy son espacios donde se conversa, se asesora y se compra. En LATAM, la venta navideña ya ocurre dentro de las redes sociales, y las marcas que integran experiencias conversacionales logran convertir mucho más rápido y con mayor fidelidad.” Rodríguez destaca que los consumidores ya no están dispuestos a navegar entre múltiples plataformas para completar una compra: “Cuando un usuario descubre un producto en redes, espera resolver todo –preguntar, elegir, pagar y recibir– sin salir del canal. Por eso las estrategias de chat commerce y catálogos integrados están creciendo tan fuerte esta Navidad.”

WHATSAPP, LA ESTRELLA DEL COMERCIO CONVERSACIONAL ESTA NAVIDAD

El estudio muestra que WhatsApp domina la etapa crítica de conversión: -Permite enviar catálogos, descuentos, comparadores de productos y recordatorios de stock. -Es el canal líder para seguimiento de entrega, devoluciones y posventa. -Crecen los flujos automatizados (WhatsApp Flows) para elegir modelos, colores, métodos de pago y coordinar envíos. Además, para marcas con operaciones de gran escala, RCS está ganando tracción con botones interactivos, identidades verificadas y capacidad de envío de facturas PDF de hasta 100 MB.

LATINOS COMPRAN ANTES, COMPRAN MÁS Y PAGAN POR CHAT

Entre las tendencias más fuertes en 2025 se destacan el hecho que el 50% de los compradores buscan ofertas antes de noviembre y métodos alternativos como Buy Now, Pay Later crecen especialmente entre jóvenes y población no bancarizada. A esto se suma un cambio cultural: el comercio cruzado entre países. Cada vez más usuarios en Argentina, México, Perú y Colombia utilizan redes sociales para comprar en tiendas globales que ofrecen mejores precios o mayor variedad.

UN CIERRE DE AÑO MARCADO POR CONVERSACIONES, NO POR CLICKS