Consumo: automedicación marca nuevo ritmo en mercado de medicamentos sin prescripción

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

¿Cuántas veces se ha automedicado por un dolor de cabeza o estómago? ¿Dolor de espalda? No está solo... Cada vez más consumidores en Centroamérica optan por automedicarse ante dolencias leves, priorizando soluciones inmediatas y accesibles sobre la visita al médico.

Esta conclusión resulta del análisis hecho por Worldpanel by Numerator, que presenta los resultados de una consulta regional que revela cómo los hogares centroamericanos gestionan su salud cotidiana y qué papel juegan los medicamentos de venta libre (OTC) en sus decisiones.

El estudio, realizado en agosto de 2025, muestra una cultura de salud predominantemente reactiva, donde el consumidor busca soluciones prácticas, eficaces y confiables para tratar malestares comunes.

Solo el 50,8 % de las personas acude al médico cuando se siente mal y apenas un 30,4 % lo hace para chequeos regulares. El resto se automedica, buscando soluciones rápidas en farmacias, supermercados u otros canales cercanos.