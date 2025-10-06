Informe: Precios elevan las ventas en Centroamérica, pero el consumo se estanca

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Un reciente informe de NielsenIQ (NIQ) sobre el comportamiento de la canasta de productos de consumo masivo en Centroamérica muestra un panorama mixto: las ventas crecen en valor, pero no en cantidad. El incremento, de acuerdo con la firma de inteligencia de mercado, proviene casi exclusivamente del alza en los precios. El estudio, que compara el desempeño de la región entre 2024 y 2025, señala que el valor total de las ventas aumentó 2,7 %, impulsado principalmente por un encarecimiento promedio del 2,5 %. En contraste, el volumen —es decir, la cantidad real de productos adquiridos— apenas subió 0,4 %, reflejando un consumo más moderado ante el aumento del costo de vida.

A pesar de la desaceleración general, las tiendas de barrio y pulperías se consolidan como el motor de crecimiento en la región. Este canal tradicional, que concentra cerca del 47 % del total del comercio minorista, logró un aumento de 2,9 % en valor, superando a los autoservicios, que crecieron 2,6 %. Guatemala, Honduras y Nicaragua se destacan como los países donde las tiendas pequeñas tienen mayor relevancia y dinamismo, aunque Costa Rica también reportó un desempeño superior al promedio regional. Dentro de la canasta de consumo, las bebidas se posicionan como la categoría más dinámica, siendo la única que amplió su participación en el mercado, con +0,4 puntos porcentuales en el total de la región y +0,9 puntos en el canal tradicional. El informe subraya que el consumidor centroamericano mantiene hábitos de compra frecuentes, visitando las tiendas cada dos o tres días, con un gasto promedio de entre US$2 y US$4 por visita y unas tres unidades por transacción. Además, se detecta un crecimiento del segmento premium, especialmente en alimentos y bebidas, con avances de 0,5 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente.