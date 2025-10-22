Inteligencia E&N

Venta de golosinas en Centroamérica crece 4,1 % por precio, pero cae en volumen

El impacto de la fiesta Halloween se siente en categorías específicas: Venta de Dulces Paletas en Panamá crecen un 12 % en octubre y Pastillas Dulces en Guatemala aumentan 10 %, según reporte de NielsenIQ.

Por revistaeyn.com Un nuevo análisis de la empresa de inteligencia del consumidor NielsenIQ (NIQ) sobre la canasta de consumo masivo (FMCG) en Centroamérica, alineado con el inicio de la temporada de Halloween, revela una tensión entre el valor de las ventas y la cantidad de productos que realmente adquiere el consumidor. El estudio, que analiza el desempeño de la categoría de golosinas durante los últimos 12 meses, confirma que, si bien las ventas en valor se incrementaron un 4,1 % , el volumen de productos comprados por los centroamericanos disminuyó un 4,2 %.

Esto subraya una tendencia: el crecimiento en las tiendas y supermercados se debe al aumento de precios, llevando al consumidor a comprar menos unidades. "Este fenómeno es consistente con el mercado total de Centroamérica donde el valor crece un 2,7 % gracias a un alza de 2,5 % en el precio promedio, dejando el volumen rea estable en 0,4 %", señala NIQ. Octubre es un mes crucial para el canasto de golosinas, marcando la estacionalidad más importante en algunos países. Panamá muestra el índice de estacionalidad más alto en valor, concentrando el 6 % de sus ventas anuales de golosinas en el mes de octubre. Los niveles de ventas de este subcanasto se incrementan notablemente durante octubre. Nicaragua y Guatemala son los países que experimentan un mayor aumento en valor en este período.

El impacto de Halloween

El impacto de Halloween se siente directamente en categorías específicas: Dulces Paletas en Panamá crecen un 12 % en octubre y Pastillas Dulces en Guatemala aumentan 10 %. A pesar de la caída general en volumen, el estudio de NIQ ofrece claves para que fabricantes y minoristas impulsen el crecimiento genuino: 1. El Poder de la Variedad: La profundidad de portafolio (un mayor surtido de productos) fue el principal influenciador del crecimiento dentro del canasto de Golosinas, con una contribución del 37 %. 2. Influenciadores Clave por Categoría: Las categorías con mayor desarrollo en valor en los últimos 12 meses fueron Pastillas De Dulce y Chocolates.