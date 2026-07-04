Copa Mundial Fifa 2026: más de US$870 millones en juego

La FIFA distribuirá un récord de US$871 millones entre las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial 2026, US$655 millones se destinarán a premios por desempeño deportivo, mientras que los US$216 millones restantes financian pagos por participación y logística.

Las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026 no solamente participan por la gloria, también por jugosos premios.

A su vez, hay una millonaria bolsa (US$61 millones) a distribuir entre la selección que se ubique en el cuarto lugar, y las que lleguen a instancias de Cuartos de Final y Octavos de Final.

Los papeles contables de la FIFA auditadas internacionalmente indican que la poderosa Federación proyectó ingresos históricos de entre US$ 11.000 millones y US$ 19.000 millones para el ciclo cuatrienal que culmina con el Mundial de 2026, y se espera que cerca de US$ 9.000 millones a US$ 12.000 millones provengan directamente del torneo.

Esta cifra representa un aumento del 45% al 50% frente a lo generado en Qatar 2022, gracias a la ampliación a 48 selecciones y al aumento en la venta de entradas y derechos de televisión.

Otro gran foco de atención económica en torno a la Copa Fifa 2026 es el valor de los jugadores de las selecciones de mayor desempeño. En cerca de 10.000 millones de euros están tasadas las 10 selecciones más caras del mundial. La suma del valor del TOP 3 de jugadores de cada una de esas selecciones se va por encima de los 3.000 millones de euros.