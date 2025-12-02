Costa Rica: Comisión de Competencia avala a Heineken la compra de FIFCO

Empresas & Management

Con el aval concedido por el regulador antimonopolio el pasado 28 de noviembre, Heineken avanza en el proceso de compra anunciado en septiembre pasado.

Por José A. Barrera - revistaeyn.com El gigante cervecero neerlandés avanza en los procesos regulatorios para la compra de la costarricense Florida Ice and Farm Company S.A (FIFCO). El pasado 28 de noviembre, la empresa tuvo el aval de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). “Esta aprobación es un paso importante para completar la transacción de adquisición de los negocios de bebidas y venta al por menor de FIFCO, tal como se anunció el 22 de septiembre de 2025”, dijo la empresa en un comunicado. Añadió que las empresas siguen con el proceso y que la “finalización de la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre restantes, incluyendo, pero no limitándose a, obtener aprobaciones regulatorias en otras jurisdicciones”, la cuales se harán.

La Coprocom destacó que resolvió autorizar la operación de concentración económica por no tener como objeto o efecto previsible obstaculizar de forma significativa la competencia, lo anterior bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley N°9736. El 22 de septiembre de 2025, FIFCO firmó un acuerdo vinculante con HEINEKEN N.V. para vender su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle por unos US$3.250 millones y representa uno de los acuerdos más importantes en la historia de la industria de bebidas en Centroamérica. El acuerdo incluye el control total de Distribuidora La Florida S.A. en Costa Rica, operaciones de bebidas en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, así como participaciones en empresas en Nicaragua (75% de Nicaraguan Brewing Holding) y Panamá (25% de Cervecería Panamá S.A.), además del negocio de retail de la compañía tica con más de 250 puntos de venta y marcas icónicas como Imperial. El pasado 7 de octubre, los accionistas de FIFCO -reunidos en una Asamblea General Extraordinaria- aprobaron por mayoría, la venta de la empresa y otras sociedades subsidiarias y afiliadas. De acuerdo con el grupo neerlandés, la integración de la operación y marcas de FIFCO a la plataforma global de Heineken permitirá potenciar las capacidades de las unidades incluidas, fortalecer sus marcas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.