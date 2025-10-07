Empresas & Management

Accionistas de FIFCO aprueban la venta de su negocio de bebidas y venta al detalle a Heineken

El 98,94 % de los accionistas que participaron votaron a favor de la venta a Heineken International B.V. de la totalidad de las acciones que FIFCO posee en la sociedad Distribuidora La Florida, S.A., y otras sociedades subsidiarias y afiliadas.

Por revistaeyn.com Los accionistas de Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) aprobaron por mayoría, en la Asamblea General Extraordinaria convocada por su Junta Directiva, la venta a Heineken International B.V. de la totalidad de las acciones que FIFCO posee en la sociedad Distribuidora La Florida, S.A., y otras sociedades subsidiarias y afiliadas. Se contó con un 81.68 % de participación del total del capital accionario. El resultado de la votación fue el siguiente: aprueba un 98,94 %; rechaza el 0,10 %; se abstiene: 0,96 %.

Ante la presentación de una moción por parte de uno de los accionistas se aprobó por mayoría respaldar todos los actos realizados y acuerdos tomados en relación con la Transacción, por parte de la Junta Directiva, el Director General y los demás ejecutivos de la empresa que participaron en el proceso de negociación; así como la firma de todos los documentos relacionados a la Transacción. El resultado de la votación fue aprueba el 94,91%; rechaza 0,35%; se abstiene un 4,75%. La venta incluye las operaciones de bebidas y alimentos de FIFCO en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México y participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá, así como el negocio de venta al detalle en Costa Rica. El cierre de la transacción está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Durante este proceso de transición, FIFCO reafirma su compromiso con la continuidad operativa y el bienestar de sus colaboradores, socios, proveedores y clientes. Esta decisión marca un hito estratégico en la evolución de FIFCO y consolida una relación de más de 23 años con Heineken.