Accionistas de FIFCO aprueban la venta de su negocio de bebidas y venta al detalle a Heineken

Por revistaeyn.com
Los accionistas de Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) aprobaron por mayoría, en la Asamblea General Extraordinaria convocada por su Junta Directiva, la venta a Heineken International B.V. de la totalidad de las acciones que FIFCO posee en la sociedad Distribuidora La Florida, S.A., y otras sociedades subsidiarias y afiliadas.
Se contó con un 81.68 % de participación del total del capital accionario. El resultado de la votación fue el siguiente: aprueba un 98,94 %; rechaza el 0,10 %; se abstiene: 0,96 %.
Ante la presentación de una moción por parte de uno de los accionistas se aprobó por mayoría respaldar todos los actos realizados y acuerdos tomados en relación con la Transacción, por parte de la Junta Directiva, el Director General y los demás ejecutivos de la empresa que participaron en el proceso de negociación; así como la firma de todos los documentos relacionados a la Transacción. El resultado de la votación fue aprueba el 94,91%; rechaza 0,35%; se abstiene un 4,75%.
La venta incluye las operaciones de bebidas y alimentos de FIFCO en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México y participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá, así como el negocio de venta al detalle en Costa Rica.
El cierre de la transacción está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Durante este proceso de transición, FIFCO reafirma su compromiso con la continuidad operativa y el bienestar de sus colaboradores, socios, proveedores y clientes.
Esta decisión marca un hito estratégico en la evolución de FIFCO y consolida una relación de más de 23 años con Heineken.
La integración a la plataforma global de Heineken permitirá potenciar las capacidades de las unidades incluidas, fortalecer sus marcas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.
La multinacional cervecera ha manifestado su compromiso con preservar la identidad cultural, el legado de las marcas de FIFCO y el impacto positivo que la compañía ha construido en la región.
“Esta Junta Directiva se encuentra muy satisfecha con los acuerdos logrados en esta negociación. El compromiso de la Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company, S.A. ha sido y será siempre, actuar con total transparencia hacia nuestros accionistas y lograr un retorno positivo de su inversión en FIFCO, lo cual consideramos que se alcanzó con este acuerdo de venta a Heineken”, señaló en el encuentro Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO.
Asimismo, por la magnitud de la inversión, "estamos seguros de que esta Transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía y, además, tendrá un beneficio económico importante para nuestros accionistas. Por lo anterior la Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company, S.A., recomienda a esta Asamblea votar afirmativamente la Transacción”, agregó Steinvorth.