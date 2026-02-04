Ocio

Centroamérica y República Dominicana se consolidan como un espacio para viajar en pareja

La región centroamericana ofrece destinos donde amar, conectar y viajar forman parte de un mismo camino, y donde cada destino invita a construir conexiones auténticas a través del viaje.

Por revistaeyn.com Para las civilizaciones originarias de Centroamérica, el vínculo era una forma de pertenencia. La amistad funcionaba como un pacto de cuidado mutuo; el amor, como una alianza que se construía recorriendo senderos, compartiendo alimento y sosteniéndose en comunidad. Los caminos no solo conectaban territorios, también fortalecían la confianza entre quienes los transitaban juntos. El viaje, incluso entonces, ya era una experiencia compartida.

Hoy, esa forma de entender las conexiones sigue viva en la experiencia de viajar por Centroamérica y la República Dominicana. En Guatemala, recorrer Antigua Guatemala invita a caminar despacio, a conversar entre plazas y calles empedradas donde el encuentro siempre fue parte de la vida cotidiana. En El Salvador, los paisajes y pueblos de la Ruta de Las Flores propician momentos compartidos entre naturaleza, café y pausas que invitan a reconectar. En Honduras, Santa Rosa de Copán ofrece un ambiente íntimo y acogedor, donde la vida transcurre entre calles tranquilas, tradición cafetera y conversaciones sin prisa. En Nicaragua, ciudades como Granada mantienen viva la idea del encuentro: plazas abiertas, arquitectura colonial y un ritmo que invita a compartir el tiempo junto al lago.