Costa Rica impulsa centros comerciales más híbridos y experienciales

Por revistaeyn.com El retail costarricense atraviesa una transformación profunda: los centros comerciales están dejando de ser destinos de compra para convertirse en espacios para estilos de vida que integran bienestar, entretenimiento, tecnología, moda y servicios esenciales; es decir, espacios híbridos donde el comercio se armoniza con las experiencias y comodidad. En los últimos años, distintos centros comerciales han comenzado a diversificar su oferta para responder a un consumidor que busca resolver múltiples necesidades en un mismo lugar. La incorporación de gimnasios, espacios de entretenimiento familiar, tiendas tecnológicas y propuestas dirigidas a niños y jóvenes refleja cómo la oferta comercial se expande hacia experiencias más integrales y multifacéticas.

Este tipo de conceptos también ha impulsado la evolución de espacios ubicados fuera del núcleo metropolitano tradicional. En Desamparados, por ejemplo, desarrollos como Expreso Desamparados han ampliado su propuesta para atender el dinamismo de una de las zonas más pobladas y conectadas del país, integrando marcas como Smartfit, Ciudad Inflable y Toys, así como la próxima apertura de Trululu, fortaleciendo segmentos como el bienestar, el entretenimiento familiar y las propuestas recreativas. Expertos del sector coinciden en que esta transformación responde a cambios en el estilo de vida urbano: mayor densidad poblacional, necesidad de servicios cercanos, nuevas formas de trabajo y un interés creciente por experiencias que combinen conveniencia con recreación. “Los centros comerciales se están consolidando como espacios de vida, donde las personas encuentran soluciones prácticas, pero también oportunidades para conectarse y disfrutar. Esto nos obliga a innovar en nuestra oferta de experiencias y renovar nuestras instalaciones para nuevas formas de comercio”, explicó Mariano Bonilla Arias, gerente de país de Expreso Desamparados.