Estudio: Compras durante Black Friday y Cyber Monday aumentaron un 15 %

Empresas & Management

A nivel de categorías, la mayor parte del gasto se concentró en mercancía general, prendas de vestir y tiendas por departamento, sectores que tradicionalmente captan la mayor atención durante las promociones de fin de año.

Por revistaeyn.com La temporada de compras de fin de año arrancó con cifras alentadoras en América Latina y el Caribe, donde el Black Friday y Cyber Monday de 2025 confirmaron un dinamismo creciente del consumo y una transformación en los hábitos de los compradores. Datos preliminares de Visa Consulting & Analytics (VCA) muestran que el gasto con tarjetas Visa aumentó frente a las mismas jornadas de 2024, acompañado de un fenómeno cada vez más marcado: las compras ya no se concentran en uno o dos días, sino que se extienden a lo largo de varias semanas.

De acuerdo con la firma, el volumen de transacciones y el gasto total realizados con credenciales Visa durante estas fechas aumentaron alrededor de un 15 % en comparación con 2024. Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes no fue únicamente el crecimiento, sino la ampliación del calendario de compras. Este fenómeno refleja un cambio de comportamiento: el consumidor ya no concentra su gasto en una sola jornada, sino que lo distribuye a lo largo de varios días en busca de mejores precios y mayor conveniencia. En términos geográficos, Colombia lideró el crecimiento interanual del gasto durante estas fechas, seguida por Perú y Brasil, lo que refuerza la importancia de estos mercados dentro del ecosistema regional de consumo. A nivel de categorías, la mayor parte del gasto se concentró en mercancía general, prendas de vestir y tiendas por departamento, sectores que tradicionalmente captan la mayor atención durante las promociones de fin de año.