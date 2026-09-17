Construyen en Costa Rica nave industrial certificada como “Cero Residuos”

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Penumbra es una nave industrial de 31.000 m² desarrollada por Garnier & Garnier en Zona Franca La Lima, Cartago, donde se logró desviar el 99,99 % de los residuos generados durante la obra.

Por revistaeyn.com Costa Rica alcanza un nuevo hito en construcción sostenible: por primera vez en Latinoamérica, un proyecto en fase de construcción obtiene la certificación internacional TRUE Zero Waste, nivel platino -la máxima calificación de este estándar-, que reconoce la reducción y el aprovechamiento de residuos para evitar que lleguen a rellenos sanitarios. Se trata de Penumbra, una nave industrial de 31.000 m² desarrollada por Garnier & Garnier en Zona Franca La Lima, Cartago, donde se logró desviar el 99,99 % de los residuos generados durante la obra. En total, más de 5.596 toneladas fueron desviadas, un peso equivalente a cerca de 3.700 automóviles.

La excepcionalidad del logro no radica solo en obtener TRUE Zero Waste, sino en haberlo alcanzado durante la construcción y no en una instalación ya operativa. A diferencia de una fábrica, una oficina o un almacén en funcionamiento, donde los flujos de residuos son relativamente estables y predecibles, una obra activa cambia de forma constante: distintas etapas, múltiples contratistas y proveedores, entradas continuas de materiales, cortes, sobrantes, empaques y volúmenes de residuos que varían semana a semana. Desde hace más de 10 años como parte de su estrategia de sostenibilidad, Garnier & Garnier y Zona Franca La Lima incorporan como criterio, que sus aliados constructivos cumplan con el programa Bandera Azul en Construcción Ecológica. Penumbra es, de hecho, el primero de dos proyectos piloto que Garnier & Garnier sometió a este proceso. El segundo, un desarrollo de 20.500 m2 dentro de Zona Franca La Lima, avanza con una tasa de desvío que la desarrolladora espera que iguale o incluso supere el 99,77% alcanzado en Penumbra. Para alcanzar este resultado, la gestión de residuos se integró desde la planificación de la obra y se extendió a las distintas etapas del proyecto. Se establecieron estaciones de separación y espacios específicos para el almacenamiento temporal de materiales, se capacitó a cuadrillas y contratistas y se implementaron mecanismos para dar trazabilidad al destino de cada residuo.