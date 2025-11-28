Progreso X apuesta por la IA industrial y anuncia inversión en startup Uptime Analytics

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Progreso X, la unidad de innovación abierta de Progreso, anunció una nueva inversión que refuerza su apuesta por la transformación digital. Su brazo de capital de riesgo, PX Ventures, confirmó la entrada como inversionista en Uptime Analytics, una joven empresa de origen colombiano que desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y energética en industrias de alto consumo. La decisión se tomó luego de que la compañía demostrara resultados sobresalientes en dos pruebas piloto realizadas dentro del ecosistema de Progreso. Uptime Analytics ha ganado terreno en sectores como petróleo y gas, cemento, cal, energía, cerámica y siderurgia, gracias a su capacidad para reducir el uso de energía, anticipar fallas relevantes y estabilizar procesos críticos, elementos que se traducen en ahorros constantes y una operación más confiable.

El vínculo entre ambas organizaciones comenzó durante los programas de innovación abierta impulsados por Progreso X. El primer experimento se llevó a cabo en Horcalsa, donde la startup evidenció una mejora en la calidad del proceso de calcinación, lo que posteriormente permitió eficiencias adicionales en etapas siguientes de producción. Tras estos resultados, se ejecutó un segundo piloto con Cementos Progreso, nuevamente con métricas positivas y una clara proyección estratégica. Antes de concretar la inversión, PX Ventures llevó a cabo un proceso de análisis riguroso que se extendió durante medio año. La evaluación incluyó aspectos estratégicos, financieros, tecnológicos y legales, y concluyó que Uptime Analytics cuenta con un equipo sólido, una tecnología suficientemente madura y un potencial importante para acelerar la digitalización industrial en Centroamérica y otras regiones. La inyección de capital pretende servir como palanca para que la startup fortalezca su plataforma tecnológica y expanda sus operaciones. Entre las metas planteadas está ampliar su trabajo con la industria del cemento, avanzar más rápido en la conquista de nuevos mercados en Latinoamérica, explorar otras geografías y robustecer su oferta de producto.