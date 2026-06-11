Guatemala se alista para la IV Cumbre Gastronómica 2026

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Durante la jornada, los asistentes podrán participar en conferencias magistrales, conversatorios, experiencias inspiradoras compartidas por empresarios restauranteros, así como en espacios de networking ejecutivo, cooking shows, una exposición comercial especializada.

Por revistaeyn.com La Gremial de Restaurantes de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala, anunció la realización de la IV Cumbre Gastronómica de Guatemala, un encuentro que se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para el desarrollo de la industria gastronómica nacional y que este año reunirá a más de 500 empresarios, propietarios, gerentes, chefs, emprendedores, estudiantes y proveedores especializados del sector. La actividad se llevará a cabo el próximo 5 de agosto de 2026 en Expocenter, Tikal Futura Hotel & Convention Center, bajo el concepto “Gastronomía, Negocio y Futuro”, una temática que busca conectar las principales tendencias, desafíos y oportunidades que actualmente enfrentan los negocios gastronómicos en Guatemala y la región.

A diferencia de otros eventos vinculados con la gastronomía, la IV Cumbre Gastronómica destaca por ser una iniciativa desarrollada por restauranteros para restauranteros. “La Cumbre nace desde la experiencia de quienes vivimos día a día los retos de la industria. Nuestro objetivo es crear un espacio que aporte valor real a los empresarios gastronómicos, generando conocimiento, conexiones y oportunidades que impulsen el crecimiento del sector”, comentó Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en conferencias magistrales, conversatorios, experiencias inspiradoras compartidas por empresarios restauranteros, así como en espacios de networking ejecutivo, cooking shows, una exposición comercial especializada y diversas actividades orientadas a fortalecer la visión estratégica de los negocios gastronómicos. La agenda abordará temas clave para el futuro de la industria, incluyendo experiencia del cliente, marketing gastronómico, neuromarketing, expansión empresarial, liderazgo, rentabilidad, Hospitality Revenue Management, KPIs de Alimentos y Bebidas, optimización de ingresos, profesionalización, innovación e inteligencia artificial aplicada al sector.