Colgate-Palmolive podría vender algunas marcas de cuidado personal

Por revistaeyn.com
Colgate-Palmolive está explorando la venta de algunas de sus marcas de cuidado personal de consumo masivo, entre ellas Softsoap, Irish Spring y Speed Stick, según informaron fuentes conocedoras del asunto.
La compañía de productos de consumo está trabajando con el banco de inversión Goldman Sachs en el proceso, dijeron las fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato debido a que se trata de un asunto privado.
La división de cuidado personal de Colgate incluye desodorantes, jabones en barra y líquidos, geles de ducha y productos para el cuidado de la piel. Actualmente, la empresa solo planea desprenderse de algunas marcas de esta división, que en conjunto podrían alcanzar un valor superior a los US$1,000 millones, añadieron las fuentes.
Colgate y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.
Numerosos conglomerados de bienes de consumo están reestructurando y concentrando sus portafolios para afrontar mejor el impacto de los aranceles, la presión financiera sobre los consumidores y el aumento de los costos de la energía y otros insumos, factores que están afectando sus resultados. La venta de partes de un portafolio más amplio también permite concentrar recursos en las marcas principales.
Este año, Unilever acordó vender su negocio de alimentos a McCormick por US$45,000 millones. Además, el año pasado separó su unidad de helados Magnum, después de haber vendido más de 20 marcas de belleza y cuidado personal a Yellow Wood Partners en 2024.
A principios de este mes, Nestlé acordó vender su negocio de vitaminas a Yellow Wood por alrededor de US$1,000 millones, después de desprenderse de una participación en su negocio de aguas y bebidas premium a otra firma de adquisiciones, Platinum Equity.
Colgate, con sede en Nueva York, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$70,000 millones, y sus acciones han subido alrededor de 11% en lo que va del año, según datos de LSEG. En sus resultados trimestrales más recientes, las ventas netas aumentaron 4.9 %. Sin embargo, las ventas orgánicas en su mercado de América del Norte disminuyeron 3 %.
El director ejecutivo de Colgate, Noel Wallace, declaró esta semana durante la conferencia de consumidores de Barclays que la compañía enfrenta una competencia cada vez mayor en América del Norte y que llevar el negocio a donde necesita estar implicará una “recuperación a largo plazo”.
Toda la división de cuidado personal de Colgate, que incluye tanto marcas de consumo masivo como marcas de prestigio, representó 17% de las ventas netas en 2025, lo que equivale a unos US$3,500 millones en ventas netas.
Su mayor segmento es el de cuidado bucal, que incluye su emblemática marca de pasta dental Colgate y representó casi la mitad de las ventas netas. Sus otros segmentos son cuidado del hogar y nutrición para mascotas.
Con información de Reuters