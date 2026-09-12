Colgate-Palmolive podría vender algunas marcas de cuidado personal

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La compañía de productos de consumo está trabajando con el banco de inversión Goldman Sachs en el proceso, dijeron las fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato debido a que se trata de un asunto privado.

Por revistaeyn.com Colgate-Palmolive está explorando la venta de algunas de sus marcas de cuidado personal de consumo masivo, entre ellas Softsoap, Irish Spring y Speed Stick, según informaron fuentes conocedoras del asunto. La compañía de productos de consumo está trabajando con el banco de inversión Goldman Sachs en el proceso, dijeron las fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato debido a que se trata de un asunto privado.

La división de cuidado personal de Colgate incluye desodorantes, jabones en barra y líquidos, geles de ducha y productos para el cuidado de la piel. Actualmente, la empresa solo planea desprenderse de algunas marcas de esta división, que en conjunto podrían alcanzar un valor superior a los US$1,000 millones, añadieron las fuentes. Colgate y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios. Numerosos conglomerados de bienes de consumo están reestructurando y concentrando sus portafolios para afrontar mejor el impacto de los aranceles, la presión financiera sobre los consumidores y el aumento de los costos de la energía y otros insumos, factores que están afectando sus resultados. La venta de partes de un portafolio más amplio también permite concentrar recursos en las marcas principales. Este año, Unilever acordó vender su negocio de alimentos a McCormick por US$45,000 millones. Además, el año pasado separó su unidad de helados Magnum, después de haber vendido más de 20 marcas de belleza y cuidado personal a Yellow Wood Partners en 2024.