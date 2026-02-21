Empresas & Management

Duracell apuesta por el talento tico para su soporte global

El Centro Global de Servicios Empresariales de Duracell centralizará procesos clave del negocio, con un fuerte enfoque en servicios financieros.

Por revistaeyn.com Se instala en Costa Rica un nuevo Centro Global de Servicios Empresariales: Duracell. Costa Rica fue elegida tras un riguroso proceso de evaluación, gracias a su talento profesional, eficiencia operativa y trayectoria como hub de servicios globales de alto valor, según indicó la empresa. “Establecer nuestro Centro Global de Servicios Empresariales en Costa Rica es un paso estratégico para desarrollar hubs escalables que apoyen la operación global de Duracell”, señaló Lisa McCarthy, COO de Duracell. “El país nos ofrece el talento, la estabilidad y las capacidades necesarias para brindar soluciones de alta calidad de manera eficiente y a escala.”

Esta nueva operación marca un hito en la estrategia global de servicios de la empresa, al fortalecer su capacidad para brindar soporte eficiente y escalable a sus operaciones en todo el mundo, que incluyen dos plantas de manufactura en Estados Unidos y cuatro plantas en Bélgica y China. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Para CINDE, organización privada especializada en la atracción de inversión extranjera directa, la apertura de la nueva operación de Duracell refleja una tendencia creciente en el sector de servicios del país. “Vemos cómo Costa Rica se consolida como un destino donde las empresas integran procesos sofisticados, de alto valor agregado y con un rol clave en la operación y la toma de decisiones”, indicó Ana Romero, Gerente de Asesoría de Inversión de CINDE.

NUEVO CENTRO DE DURACELL EN COSTA RICA

Ubicado en Escazú Village, el Centro Global de Servicios Empresariales de Duracell centralizará procesos clave del negocio, con un fuerte enfoque en servicios financieros —que representarán cerca del 70 % de los puestos—, así como en recursos humanos, atracción de talento, tecnologías de información y funciones de soporte empresarial.