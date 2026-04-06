El 66,4 % de la inversión extranjera en Costa Rica en 2025 fue en Régimen de Zona Franca

Por Agencia EFE
La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó que el país superó, por segundo año consecutivo, el umbral de los US$5.000 millones en flujos de inversión extranjera directa al sumar US$5.121,8 millones al cierre de 2025.
El informe de Procomer, realizado con datos del Banco Central, muestran que la inversión extranjera directa creció un 0,1 % en comparación al mismo periodo del año 2024 cuando la cifra alcanzó US$5.113,5 millones.
"Hoy vemos inversión de países como Estados Unidos (54,8 %), Suiza (19,7%), México (4,7%) y Colombia (3,7 %), lo que refleja que la estrategia de diversificación llevada a cabo por Procomer está dando resultados. Durante los últimos tres años, hemos redoblado esfuerzos en Europa, México y Colombia, así como en Asia", explicó la gerente general de Procomer, Laura López.
De acuerdo con las autoridades, las reinversiones totalizaron US$4.328 millones en 2025, el monto más alto observado hasta la fecha, mientras que el capital nuevo alcanzó US$895 millones, registrando una disminución del 18 %, coherente con el comportamiento global de los proyectos Greenfield (nuevas inversiones).
Del total de flujos recibidos, el 66,4 % corresponde al Régimen de Zona Franca, seguido por empresas del Régimen Definitivo o fuera de zona franca (15,2 %), turismo (7,5 %), sector inmobiliario (6,9 %), sistema financiero (3,1 %) y perfeccionamiento activo (1 %).
"La inversión extranjera directa a nivel global está en plena reconfiguración, en un entorno internacional cada vez más complejo, y Costa Rica no es ajena a esos cambios. Sin embargo, lo relevante es que el país no solo sostiene niveles históricamente altos de IED, sino que continúa creciendo y atrayendo nuevos proyectos, cada vez más diversos y con mayor presencia fuera del Gran Área Metropolitana", destacó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Por sector, la manufactura alcanzó los US$3.897,3 millones, registrando un crecimiento del 7,1 %, asociado a las reinversiones en las empresas de dispositivos médicos.
Además, el reporte reveló que se observaron crecimientos en los sectores de agricultura (107,3 %), sistema financiero (34,7 %) e inmobiliario (20,2 %), así como una variación a la baja en el sector comercio, seguido de turismo, servicios y agroindustria.