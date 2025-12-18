Marketing: cuando una marca conecta y aprovecha una época especial

Por revistaeyn.com
La Navidad y Fin de Año reviven tradiciones y se convierten en un pretexto para compartir con familiares y amigos, es por ello que la marcas suelen -o deberían- buscar conexión y estar presentes en esos instantes.
Coca Cola es una de las marcas que más utiliza estas fechas para estar presente en las celebraciones e incluso su anuncio navideño es de lo más esperados por muchos, aunque este 2025 fue criticado por el abuso de la Inteligencia Artificial.
Oreo también tiene su estrategia. Este lanzamiento presenta una galleta con cobertura sabor a chocolate y un empaque premium.
"La magia está en disfrutar lo simple, en cada sonrisa compartida y en los momentos que nos reconectan con el espíritu de la temporada. Aspiramos a ser un símbolo de unión familiar, ofreciendo instantes llenos de diversión", aseguró Octavio Piccinato, líder de Marketing para Galletas de Mondelez International.
¿Cuál es esa marca que conecta con usted para esta época de fin de año?