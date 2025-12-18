Marketing: cuando una marca conecta y aprovecha una época especial

Por revistaeyn.com

La Navidad y Fin de Año reviven tradiciones y se convierten en un pretexto para compartir con familiares y amigos, es por ello que la marcas suelen -o deberían- buscar conexión y estar presentes en esos instantes.

Coca Cola es una de las marcas que más utiliza estas fechas para estar presente en las celebraciones e incluso su anuncio navideño es de lo más esperados por muchos, aunque este 2025 fue criticado por el abuso de la Inteligencia Artificial.