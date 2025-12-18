Empresas & Management

Marketing: cuando una marca conecta y aprovecha una época especial

Las marcas deben prepararse para lanzar ediciones especiales y ser parte de las tradiciones navideñas de muchos consumidores. ¿Lo logran todas?... esa es la pregunta.

    Las marcas se visten de Santa Claus para llamar la atención. FOTO CORTESÍA/E&N
2025-12-18

Por revistaeyn.com

La Navidad y Fin de Año reviven tradiciones y se convierten en un pretexto para compartir con familiares y amigos, es por ello que la marcas suelen -o deberían- buscar conexión y estar presentes en esos instantes.

Coca Cola es una de las marcas que más utiliza estas fechas para estar presente en las celebraciones e incluso su anuncio navideño es de lo más esperados por muchos, aunque este 2025 fue criticado por el abuso de la Inteligencia Artificial.

Las Marcas Más Valiosas del Mundo: qué dejó 2025 para el marketing global

Oreo también tiene su estrategia. Este lanzamiento presenta una galleta con cobertura sabor a chocolate y un empaque premium.

"La magia está en disfrutar lo simple, en cada sonrisa compartida y en los momentos que nos reconectan con el espíritu de la temporada. Aspiramos a ser un símbolo de unión familiar, ofreciendo instantes llenos de diversión", aseguró Octavio Piccinato, líder de Marketing para Galletas de Mondelez International.

Un 70 % de latinoamericanos han usado la IA para ayudarles en sus compras

¿Cuál es esa marca que conecta con usted para esta época de fin de año?



