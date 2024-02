El Chris McChesney, el autor de 'Las 4 disciplinas de ejecución', estará en Honduras

McChesney, durante 15 años, ha liderado el diseño y desarrollo continuo de estos principios por parte de FranklinCovey, así como la organización de consultoría que ha experimentado un crecimiento extraordinario en muchos países alrededor del mundo, impactando a cientos de organizaciones.



Chris ha dirigido implementaciones destacadas de las 4 Disciplinas en diversas empresas, incluyendo Marriott®️ International, Shaw Industries, The Ritz-Carlton Hotel Company®️, The Kroger®️ Co., The Coca-Cola Co.®️, Comcast, Lockheed Martin Corporation, y Entretenimiento Gaylord.



Además, ha colaborado con otras empresas destacadas como Yum Brands, Chick-Fil-A, Neighborly Brands, Loan Market, Hard Rock Cafe y Bridgestone.