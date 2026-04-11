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El costo oculto de producir más: baja el compromiso y sube el desgaste laboral

Producir mejor no necesariamente significa producir más, sino hacerlo de manera más inteligente, sostenible y centrada en las personas, señala reporte de ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com La productividad ha vuelto a posicionarse como una prioridad estratégica para las empresas a nivel global, impulsada por la rápida adopción de inteligencia artificial (IA), automatización y nuevas tecnologías. Sin embargo, detrás de esta aparente oportunidad de hacer más en menos tiempo, emerge una realidad más compleja: trabajadores cada vez más agotados y organizaciones que comienzan a replantear cómo medir el rendimiento sin sacrificar el bienestar.

De acuerdo con el informe La ventaja humana. Tendencias globales sobre el futuro del trabajo, de ManpowerGroup, la transformación tecnológica está redefiniendo lo que significa ser competente en el entorno laboral. “Las tareas se transforman, los procesos se rediseñan y las herramientas se actualizan de manera constante”, señala el estudio, lo que genera nuevas exigencias para los equipos. En este contexto, la expectativa de que la implementación de IA produzca incrementos inmediatos en la productividad se convierte en una presión difícil de sostener. El informe advierte que “muchos trabajadores están colapsando bajo expectativas poco realistas sobre el impacto de la inteligencia artificial”, especialmente porque la adaptación a nuevas herramientas implica aprendizaje, ajustes y resolución de problemas no previstos. Además, la medición del desempeño enfrenta sus propios desafíos. Según ManpowerGroup, “las métricas de desempeño se están volviendo más objetivas, pero también más limitadas”. Si bien el uso de datos permite cuantificar resultados con mayor precisión, también puede dejar fuera aspectos clave como el contexto, el esfuerzo de adaptación y el impacto real del trabajo.