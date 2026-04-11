El costo oculto de producir más: baja el compromiso y sube el desgaste laboral

Por revistaeyn.com
La productividad ha vuelto a posicionarse como una prioridad estratégica para las empresas a nivel global, impulsada por la rápida adopción de inteligencia artificial (IA), automatización y nuevas tecnologías.
Sin embargo, detrás de esta aparente oportunidad de hacer más en menos tiempo, emerge una realidad más compleja: trabajadores cada vez más agotados y organizaciones que comienzan a replantear cómo medir el rendimiento sin sacrificar el bienestar.
De acuerdo con el informe La ventaja humana. Tendencias globales sobre el futuro del trabajo, de ManpowerGroup, la transformación tecnológica está redefiniendo lo que significa ser competente en el entorno laboral. “Las tareas se transforman, los procesos se rediseñan y las herramientas se actualizan de manera constante”, señala el estudio, lo que genera nuevas exigencias para los equipos.
En este contexto, la expectativa de que la implementación de IA produzca incrementos inmediatos en la productividad se convierte en una presión difícil de sostener. El informe advierte que “muchos trabajadores están colapsando bajo expectativas poco realistas sobre el impacto de la inteligencia artificial”, especialmente porque la adaptación a nuevas herramientas implica aprendizaje, ajustes y resolución de problemas no previstos.
Además, la medición del desempeño enfrenta sus propios desafíos. Según ManpowerGroup, “las métricas de desempeño se están volviendo más objetivas, pero también más limitadas”. Si bien el uso de datos permite cuantificar resultados con mayor precisión, también puede dejar fuera aspectos clave como el contexto, el esfuerzo de adaptación y el impacto real del trabajo.
Este enfoque tiene consecuencias tangibles. A nivel global, la baja participación de los empleados genera pérdidas estimadas en US$438.000 millones en productividad. “No se trata solo de cuánto se produce, sino de cómo se produce y con qué nivel de compromiso”, destaca el informe, subrayando la importancia del factor humano en los resultados organizacionales.
El agotamiento también se ha convertido en una señal de alerta. El 63 % de los trabajadores en el mundo afirma sentirse cansado, lo que evidencia el impacto de modelos que priorizan la actividad constante por encima del valor real del trabajo.
Frente a este panorama, el desafío no es abandonar la productividad, sino redefinirla. ManpowerGroup plantea la necesidad de rediseñar los sistemas de desempeño para enfocarlos en contribuciones concretas y en el impacto sostenido, en lugar de medir únicamente la actividad o la disponibilidad.
Así, la clave para las organizaciones estará en encontrar un equilibrio entre tecnología, objetivos de negocio y experiencia humana.