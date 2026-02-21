Aranceles de EEUU generan costos adicionales y distorsiones en Centroamérica, dice EY

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Desde abril de 2025, Estados Unidos aplicó aranceles invocando facultades de emergencia económica bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), estableciendo diferentes tasas arancelarias, según el socio comercial, su balanza comercial y la sensibilidad sectorial.
Jaime Morales, Global Trade Senior Manager de EY, dijo en un comunicado que, aunque los países de Centroamérica, República Dominicana y Panamá mantienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, "estas medidas se aplicaron de forma transversal, generando costos adicionales, distorsiones en los precios del mercado y presiones sobre las cadenas regionales de suministro".
Morales señala que diferentes sectores "enfrentaron mayores costos de acceso al mercado, incentivando procesos de negociación bilateral y ajustes operativos por parte de los exportadores, junto a sus clientes y operadores logísticos".
A finales de enero pasado, El Salvador y Guatemala firmaron sus respectivos Acuerdos de Comercio Recíproco con Estados Unidos, que elimina el arancel adicional del 10 % aplicado a determinadas exportaciones.
Según indicó en noviembre pasado el Gobierno estadounidense, este acuerdo supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.
En el caso de Guatemala, se adquirió compromisos con Estados Unidos con el arancel cero al 70 % de los productos nacionales excepto exportaciones agrícolas —como vegetales y frutas no tradicionales— así como productos acuícolas y ciertas manufacturas.
Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo hondureño, Nasry Asfura, hablaron sobre comercio. El mandatario hondureño subrayó que el objetivo central del encuentro fue proteger las exportaciones frente a las recientes políticas de Washington.
Además, señaló que su equipo técnico está "listo y preparado" para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el 25 % específico para el sector de arneses, una industria clave para la manufactura nacional.
El experto de EY estima que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que restringe la aplicación de aranceles recíprocos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA) "delimita el alcance del Poder Ejecutivo en materia arancelaria y aporta mayor previsibilidad jurídica para quienes exportan hacia Estados Unidos".
“El fallo es relevante, pero abre una nueva etapa de la política comercial de los Estados Unidos. No se trata de una suspensión inmediata, sino de un proceso ordenado de implementación donde las empresas deben ser vigilantes y estar atentas a los lineamientos regulatorios que emitirán las autoridades estadounidenses. En comercio internacional, la planificación basada en información precisa es clave para proteger la competitividad”, concluyó el experto.