Aranceles de EEUU generan costos adicionales y distorsiones en Centroamérica, dice EY

A finales de enero pasado, El Salvador y Guatemala firmaron sus respectivos Acuerdos de Comercio Recíproco con Estados Unidos, que elimina el arancel adicional del 10 % aplicado a determinadas exportaciones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Desde abril de 2025, Estados Unidos aplicó aranceles invocando facultades de emergencia económica bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), estableciendo diferentes tasas arancelarias, según el socio comercial, su balanza comercial y la sensibilidad sectorial. Jaime Morales, Global Trade Senior Manager de EY, dijo en un comunicado que, aunque los países de Centroamérica, República Dominicana y Panamá mantienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, "estas medidas se aplicaron de forma transversal, generando costos adicionales, distorsiones en los precios del mercado y presiones sobre las cadenas regionales de suministro".

Morales señala que diferentes sectores "enfrentaron mayores costos de acceso al mercado, incentivando procesos de negociación bilateral y ajustes operativos por parte de los exportadores, junto a sus clientes y operadores logísticos". A finales de enero pasado, El Salvador y Guatemala firmaron sus respectivos Acuerdos de Comercio Recíproco con Estados Unidos, que elimina el arancel adicional del 10 % aplicado a determinadas exportaciones. Según indicó en noviembre pasado el Gobierno estadounidense, este acuerdo supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual. En el caso de Guatemala, se adquirió compromisos con Estados Unidos con el arancel cero al 70 % de los productos nacionales excepto exportaciones agrícolas —como vegetales y frutas no tradicionales— así como productos acuícolas y ciertas manufacturas.