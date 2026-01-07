Inclusión financiera de la población de El Salvador es casi del 47 %

Por revistaeyn.com
El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025.
El estudio revela que el 46.9 % de los consultados tiene una cuenta de ahorro en una institución financiera, de los cuales 79 de cada 100 personas tiene una tarjeta de débito relacionada a dicha cuenta. El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, destacó que se trata de un porcentaje significativo, ya que en la última encuesta realizada en el 2022 arrojó un resultado de 28 %.
"Hoy, no solo presentamos un conjunto de cifras o indicadores, damos a conocer información sumamente estratégica que permitirá comprender cuáles son las brechas que aún persisten y sobre todo qué oportunidades tenemos como país para superar. La encuesta ofrece una fotografía clara del nivel de acceso de productos financieros, el grado del uso efectivo de estos servicios y el nivel de conocimientos de los salvadoreños”, explicó Rodríguez.
La encuesta también expone que el tema de acceso a créditos muestra avances importantes, el 23 % de la población cuenta con algún tipo de préstamo y el 10.8 % tiene una tarjeta de crédito. Por otra parte, el 22.4 % cuenta con algún tipo de seguro formal, principalmente de vida o médico.
En cuento a los tipos de préstamos y el uso que da la población de El Salvador, el estudio indica que el 54.9 % es personal o de consumo; y el 18.3 % es para negocios.
Referente a las remesas familiares, el 25.8 % de las personas entrevistadas por el BCR dijo que ha recibido remesas a través de canales formales como empresas remesadoras y abonos en cuentas de ahorro.
Mientras que, el indicador de alfabetización financiera registró un puntaje de 14.3 sobre un máximo de 21. San Salvador y San Vicente cuentan con un mayor nivel de inclusión, superior al promedio nacional.
Una de las iniciativas para fomentar la inclusión financiera es Transfer 365, el cual registra un 95.3 % del total de las transacciones financieras que se hacen en el país.
El sondeo se realizó a personas mayores de 18 años, en áreas urbanas y rurales de los 14 departamentos del país, logrando una muestra representativa de más de 10.700 hogares. La recopilación de datos del BCR se desarrolló del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025, a través de un proceso 100 % digital.