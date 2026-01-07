Finanzas

Inclusión financiera de la población de El Salvador es casi del 47 %

La Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025 señala que el 23 % de la población de El Salvador cuenta con algún tipo de préstamo y el 10.8 % tiene una tarjeta de crédito.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025. El estudio revela que el 46.9 % de los consultados tiene una cuenta de ahorro en una institución financiera, de los cuales 79 de cada 100 personas tiene una tarjeta de débito relacionada a dicha cuenta. El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, destacó que se trata de un porcentaje significativo, ya que en la última encuesta realizada en el 2022 arrojó un resultado de 28 %.

"Hoy, no solo presentamos un conjunto de cifras o indicadores, damos a conocer información sumamente estratégica que permitirá comprender cuáles son las brechas que aún persisten y sobre todo qué oportunidades tenemos como país para superar. La encuesta ofrece una fotografía clara del nivel de acceso de productos financieros, el grado del uso efectivo de estos servicios y el nivel de conocimientos de los salvadoreños”, explicó Rodríguez. La encuesta también expone que el tema de acceso a créditos muestra avances importantes, el 23 % de la población cuenta con algún tipo de préstamo y el 10.8 % tiene una tarjeta de crédito. Por otra parte, el 22.4 % cuenta con algún tipo de seguro formal, principalmente de vida o médico. En cuento a los tipos de préstamos y el uso que da la población de El Salvador, el estudio indica que el 54.9 % es personal o de consumo; y el 18.3 % es para negocios.