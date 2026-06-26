Prent Corporation inicia la construcción de su nueva planta en Costa Rica

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A través de esta instalación, la compañía proyecta la generación de entre 30 y 40 nuevos empleos en posiciones especializadas y operativas.

Por revistaeyn.com La multinacional de origen estadounidense Prent Corporation, dedicada al desarrollo de empaques, bandejas y componentes termoformados a la medida para la industria médica, inició la construcción de su nueva planta de manufactura en el proyecto de uso mixto Savia en Heredia, Costa Rica, con la que busca duplicar su capacidad de producción en el país. La nueva planta tendrá una extensión de 4.500 m2, alojará un total de seis modernas máquinas de termoformado e incorporará una nueva línea de producción capaz de fabricar bandejas de hasta 72 pulgadas de extensión.

Además, incluirá espacios adicionales de almacenamiento y un cuarto limpio de clase 7, diseñado para cumplir con los estándares de control requeridos en la producción de empaques para la industria. “En Prent, nos sentimos honrados de expandir nuestras operaciones en Costa Rica. Estas nuevas instalaciones reflejan nuestro firme compromiso con la comunidad costarricense, nuestros colaboradores y los clientes a los que servimos”, indicó Wilfredo Mercado, Vicepresidente Sr de Manufactura en Prent Corporation. A través de esta instalación, la compañía proyecta la generación de entre 30 y 40 nuevos empleos en posiciones especializadas y operativas. El proceso de contratación de dicho personal iniciará tres o cuatro meses previos a la inauguración del recinto, cuya apertura e inauguración está prevista para mediados de 2027. “Más allá de la generación de empleo y del crecimiento de una empresa, esta inversión fortalece las capacidades locales que respaldan a la industria de dispositivos médicos, uno de los principales motores de nuestras exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa”, aseguró la Ministra de Comercio Exterior a.i. Arianna Arce.