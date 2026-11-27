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El presidente de la empresa brasileña, Francisco Gomes Neto, dijo que los posibles aranceles del 10 % "van a penalizar a la línea aérea, aumentar la tarifa y tener repercusión en la inflación".

Por Agencia EFE El fabricante de aviones Embraer advirtió de un posible aumento de las tarifas aéreas en Estados Unidos si el Gobierno de Donald Trump cumple su amenaza de imponer aranceles a los aviones brasileños. El presidente de la empresa brasileña, Francisco Gomes Neto, dijo que los posibles aranceles del 10 % "van a penalizar a la línea aérea, aumentar la tarifa y tener repercusión en la inflación".

Gomes Neto, que conversó con periodistas en Brasilia, recalcó que más de 900 unidades del Embraer E175 vuelan en Estados Unidos y resaltó que "más del 40 %" de las piezas del avión son fabricadas en las plantas de la empresa en el país norteamericano. El responsable de Embraer adelantó que la empresa contactará a varias secretarías del Gobierno de Estados Unidos "para defender la tesis económica" contra los aranceles, asegurando en que confía "en el sentido común". La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) abrió un periodo de consultas hasta el 7 de diciembre para evaluar la posibilidad de imponer nuevos aranceles a Brasil, para presionar al país suramericano a acelerar unas negociaciones comerciales que están estancadas.