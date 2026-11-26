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La aerolínea de bandera panameña afirmó que con esta nueva ruta fortalece su presencia en Venezuela y ofrece a los pasajeros del estado venezolano de Nueva Esparta, donde está la Isla de Margarita, más opciones para viajar a destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través del 'Hub de las Américas' de Tocumen.

Por Agencia EFE Copa Airlines inauguró los vuelos a la Isla de Margarita, en el Caribe de Venezuela, una ruta que operará con tres vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro de conexiones regional. "Confiamos en el potencial turístico y económico de Isla Margarita, y confiamos también en que la conectividad que ofrece Copa será el catalizador de un renacer turístico para este atractivo destino", declaró el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

En un comunicado, Copa explicó que la Isla de Margarita se distingue por sus playas, su gastronomía y su patrimonio cultural, con atractivos como las playas El Agua, Parguito y El Yaque, el castillo de San Carlos de Borromeo y la basílica de Nuestra Señora del Valle. En las cercanías se encuentran otras islas, Coche y Cubagua, donde se conservan las ruinas de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos españoles de Suramérica. La aerolínea de bandera panameña afirmó que con esta nueva ruta fortalece su presencia en Venezuela y ofrece a los pasajeros del estado venezolano de Nueva Esparta, donde está la Isla de Margarita, más opciones para viajar a destinos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través del 'Hub de las Américas' de Tocumen.