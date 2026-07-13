Cómo rescatar a un colaborador desconectado: el liderazgo comienza por escuchar

Empresas & Management

El liderazgo consciente se demuestra precisamente cuando un integrante del equipo comienza a apagarse y el líder decide acercarse para comprender antes que juzgar, escuchar antes que corregir y crear las condiciones para que la persona vuelva a encontrar significado en su contribución.

Por revistaeyn.com En muchas organizaciones, la desconexión de un colaborador no se manifiesta con una caída inmediata en los resultados, sino con señales mucho más sutiles: menos entusiasmo, menor iniciativa y una participación cada vez más limitada. Para Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor, identificar estas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre recuperar el compromiso de un integrante del equipo o perder su talento. Aunque desde el exterior una persona pueda seguir cumpliendo con sus funciones y alcanzando sus metas, el especialista advierte que el verdadero problema suele gestarse mucho antes de que aparezcan los indicadores negativos.

"La desconexión rara vez comienza de un día para otro. Empieza cuando una persona deja de encontrar significado en lo que hace, cuando siente que su voz ya no tiene peso o cuando sus esfuerzos pasan inadvertidos. Primero se pierde el propósito, luego el compromiso con los resultados, después la conexión con el equipo y, finalmente, con uno mismo", señala Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor. Frente a este escenario, Giraud sostiene que muchas empresas reaccionan reforzando controles, reuniones o métricas, cuando en realidad el problema requiere una aproximación diferente. En lugar de intentar corregir de inmediato el comportamiento del colaborador, recomienda comprender qué hay detrás de esa pérdida de motivación, ya sea desgaste emocional, estancamiento profesional o situaciones personales que afectan su desempeño. El especialista considera que los líderes más efectivos comparten una cualidad fundamental: la curiosidad genuina por las personas. Esa disposición les permite ir más allá de los resultados y entender la experiencia humana que existe detrás de ellos, mediante conversaciones auténticas y un interés real por el bienestar de sus equipos.