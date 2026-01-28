Empresas & Management

La Constancia finaliza contrato para manufactura de cervezas Regia y Suprema

A partir de este día, la manufactura de los productos amparados por dichas marcas es responsabilidad exclusiva de Cervecería Salvadoreña, informó la empresa en un comunicado.

  • La Constancia finaliza contrato para manufactura de cervezas Regia y Suprema

    Cerveza Regia fue lanzada al mercado salvadoreño en 1959 y Suprema en 1967. Foto de archivo
2026-01-28

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

La Constancia, Ltda. de C.V. informó que el martes 27 de enero finalizó la vigencia del contrato de prestación de servicios en virtud del cual manufacturó en El Salvador las cervezas Regia y Suprema, para Cervecería Salvadoreña S.A. de C.V., propietaria de dichas marcas desde 2018.

Por lo tanto, a partir de este día, la manufactura de los productos amparados por dichas marcas es responsabilidad exclusiva de Cervecería Salvadoreña, informó la empresa en un comunicado.

Cervecería Salvadoreña activará su planta de producción a finales de 2025

El acuerdo entre Cervecería Salvadoreña y La Constancia fue el resultado de una de las condiciones que la estatal Superintendencia de Competencia impuso en 2017, como parte de la desinversión que la entidad ordenó para poder autorizar la compra de SabMiller, por parte de la multinacional AB InBev.

En ese momento, al menos cuatro empresas habrían mostrado interés en hacerse de las marcas, las cuales tienen gran arraigo en el mercado. El costo de la transacción no fue revelado.

La Constancia finaliza contrato para manufactura de cervezas Regia y Suprema

'La desinversión de las marcas Regia Extra y Suprema resulta del condicionamiento impuesto por la SC que pretende evitar una situación de 'cuasi-monopolio' en el mercado cervecero, protegiendo a la economía y al consumidor', dijo en su momento la SC.

NUEVO ACTOR

Cervecería Salvadoreña cuenta con capital guatemalteco, pero según los inversionistas es mayoritariamente salvadoreña.

En julio de 2024, Cervecería Salvadoreña dio a conocer que activaría a finales de 2025 su planta de producción que estará ubicada en el departamento de La Libertad.

Aparte de la inversión en maquinaria, la empresa informó que la puesta en marcha de la planta contempla la generación de 500 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos.

El Salvador: Regia y Suprema serán producidas por Cervecería Salvadoreña

También reportó que, una vez concluido el plan de instalación, la proyección es triplicar, en el mediano plazo, la capacidad de producción actual de la compañía, que se traducirá en una mayor dinamización de la industria cervecera.

Cerveza Suprema fue lanzada al mercado salvadoreño en 1967 y su perfil es de marca premium, tiene 5° de alcohol por volumen y es comercializada botella de vidrio (330ml) y lata de 12 oz. Por su parte, Regia fue lanzada en 1959 y es descrita como una cerveza de sabor intenso y tiene 4,8° de alcohol por volumen.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

Industria
|
Manufactura
|
Producción
|
Marcas
|
bebidas
|
Cervezas
|
El Salvador
|
La Constancia
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE