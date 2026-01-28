Empresas & Management

La Constancia finaliza contrato para manufactura de cervezas Regia y Suprema

A partir de este día, la manufactura de los productos amparados por dichas marcas es responsabilidad exclusiva de Cervecería Salvadoreña, informó la empresa en un comunicado.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Constancia, Ltda. de C.V. informó que el martes 27 de enero finalizó la vigencia del contrato de prestación de servicios en virtud del cual manufacturó en El Salvador las cervezas Regia y Suprema, para Cervecería Salvadoreña S.A. de C.V., propietaria de dichas marcas desde 2018. Por lo tanto, a partir de este día, la manufactura de los productos amparados por dichas marcas es responsabilidad exclusiva de Cervecería Salvadoreña, informó la empresa en un comunicado.

El acuerdo entre Cervecería Salvadoreña y La Constancia fue el resultado de una de las condiciones que la estatal Superintendencia de Competencia impuso en 2017, como parte de la desinversión que la entidad ordenó para poder autorizar la compra de SabMiller, por parte de la multinacional AB InBev. En ese momento, al menos cuatro empresas habrían mostrado interés en hacerse de las marcas, las cuales tienen gran arraigo en el mercado. El costo de la transacción no fue revelado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

'La desinversión de las marcas Regia Extra y Suprema resulta del condicionamiento impuesto por la SC que pretende evitar una situación de 'cuasi-monopolio' en el mercado cervecero, protegiendo a la economía y al consumidor', dijo en su momento la SC.

NUEVO ACTOR

Cervecería Salvadoreña cuenta con capital guatemalteco, pero según los inversionistas es mayoritariamente salvadoreña. En julio de 2024, Cervecería Salvadoreña dio a conocer que activaría a finales de 2025 su planta de producción que estará ubicada en el departamento de La Libertad. Aparte de la inversión en maquinaria, la empresa informó que la puesta en marcha de la planta contempla la generación de 500 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos.