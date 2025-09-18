Empresas & Management

Empresarios urgen acelerar la licitación de puerto en Costa Rica

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria señaló que llevan años denunciando el serio impacto que provoca en las estructuras de costos de la producción de alimentos en el país.

    La situación en la terminal portuaria constituye uno de los problemas estructurales más graves, pues limita la capacidad de generar empleos. Foto de archivo
2025-09-18

Por revistaeyn.com

Empresarios de alimentos y bebidas de Costa Rica urgieron a la Contraloría General de la República (CGR) acelerar el proceso licitatorio en Puerto Caldera.

Según afirmaron, la situación en esa terminal portuaria constituye uno de los problemas estructurales más graves, pues limita la capacidad de generar empleos y golpea fuertemente el bolsillo de las familias costarricenses.

Comentaron que el colapso de Puerto Caldera se arrastra desde hace varios años y se agrava por recursos, objeciones, revisiones, cambios en los pliegos de condiciones y nuevos carteles exigidos por la Contraloría.

Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), señaló que llevan años denunciando el serio impacto que este problema provoca en las estructuras de costos de la producción de alimentos en el país, así como el lamentable aumento en el costo de vida de todos los costarricenses.

"Por tal motivo, hace casi un año aplaudimos el lanzamiento de la licitación; sin embargo, un año después, las revisiones y procedimientos propios de estos procesos, exigidos por la Contraloría, generan una enorme incertidumbre sobre si 2026 será el año en que conoceremos a la empresa concesionaria", aseveró Pérez.

Con información de CRHoy

